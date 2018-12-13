Читатель: на шоу в Барнауле аниматора в костюме выдают за робота

В прошлом году на подобное шоу Заковряжины ходили всей семьей и провели там целый день. Так что приезда роботов в этот раз очень ждали.

Показали аттракцион Теслы и танцующих роботов. Было много развлечений с очками виртуальной реальности, но компьютеры часто перезагружались и не работали. А потом вывели робота Алешу. Ведущий сказал, что он слушается только его голоса и не говорит. Его водили по залу. Дети визжали от восторга и ходили за ним по пятам.

Я еще подумал, что он как-то не очень хорошо выглядит. Ну, думаю, шоу же ездит по городам — поистрепался в дороге. Я снимал на камеру, потом пересмотрел и подумал, что где-то уже это видел.