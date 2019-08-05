«Несексуальный объект»: как в Барнауле работает кружок экстремального рисования обнаженной натуры

В августе единственный в Барнауле кружок экстремального рисования обнаженной натуры отметит день рождения очередной сессией с моделями. Объединение создал барнаульский дизайнер Никита Канарев в 2012 году, с тех пор К.Э.Р.О.Н. сменил несколько площадок и руководителей. Одна из постоянных участниц и ведущих кружка Ксения Пономаренко рассказала altapress.ru, что такое экстремальные наброски, каких натурщиков удобнее рисовать и почему люди стесняются раздеваться.

Краткое содержание

Честность и экстрим

В правилах кружка — принимать всех, кто хочет рисовать, будь то юный художник или библиотекарь на пенсии, внезапно решивший заняться творчеством. В Барнауле это единственное место, где можно рисовать обнаженную натуру.

Экстремальность рисования состоит в быстроте. Набросок нужно сделать за 3−5 минут, для этого ведущий специально заводит «будильник». За это время художник должен оценить положение тела в пространстве, свет и тень, пропорции и линии.

Ксения Пономаренко,

художница:

Ухватывается, таким образом, самое главное. Как известно, первая мысль — самая лучшая. Первые линии — самые честные. Без замыленности и шаблонности. Получаются яркие и четкие рисунки.

В Барнауле нет проблемы с поиском натуры, но если нанимать модель индивидуально для себя, то стоит это недешево. Стоимость занятия в кружке не меняется с 2012 года и составляет 200 рублей с человека, одна модель позирует всем одновременно.

Ксения Пономаренко , барнаульская художница. vk.com/xalpon.

Сначала была толпа

По выражению Ксении Пономаренко, сначала в кружок «собралась толпа, потом толпа поменьше». Сейчас в костяк входят человек 10, которые ходят постоянно со дня основания.

Охотно кружок посещают студенты, многим не хватает натурных уроков в училище или вузе. Еще больше им не хватает усидчивости. «А здесь ты уже пришел — так что хочешь не хочешь, а никуда не денешься, сиди», — смеется Пономаренко.

Приходят в кружок и более взрослые люди. Одна из участниц — аудитор Надежда Рохлина. В октябре прошлого года она презентовала свои работы в галерее «Бандероль». Постоянный участник К.Э.Р.О.Н. — учитель Надежды, член Союза художников России Владимир Максименко.

Занятия и наброски Кружка экстремального рисования обнаженной натуры. Алексей Шпенглер , vk.com/sketch_barnaul.

Почему важно рисовать голых людей

Обнаженная натура — одна из самых постоянных тем в творчестве художников у всех народов во все времена.

Ксения Пономаренко,

художница:

Ну, любят художники рисовать голых и полуголых людей. Каждый мог бы и сам себе быть моделью, просто это было бы в одной и той же позе перед зеркалом. Натюрморты не всем нравятся. Человек — наиболее интересный объект рисования. Тем более, голый. Одетых-то можно где угодно рисовать.

Встречи в К.Э.Р.О.Н. редко проходят молча, художники активно обсуждают искусство и делятся планами.

Ксения Пономаренко,

художник:

В основном болтаю я, конечно. Как-то пришла с работы уставшая, так что ни слова не сказала. Потом, когда все разложили работы, мне говорят: «Ну, вот ты сегодня молчала, поэтому у тебя фигня какая-то получилась».

Художники не всегда работают по специальности или заняты в смежных профессиях, и для многих К.Э.Р.О.Н. — единственная «рисовальная» практика. «Было время, — говорит Ксения, — когда мы остались без помещения. Месяца на два пришлось прерваться. Потом собрались, а руки, оказалось, как будто не из плеч растут, пришлось „учиться“ заново».

Занятия и наброски Кружка экстремального рисования обнаженной натуры. Алексей Шпенглер , vk.com/sketch_barnaul.

Себя показать

Самой Ксении приходилось позировать для художников во время учебы в институте архитектуры и дизайна АлтГТУ в 2012 году. И это было непросто — для академического рисунка надо было сидеть 40 минут совершенно неподвижно. В этом смысле К.Э.Р.О.Н. — легкий вариант и для моделей: за три-пять минут никто не успевает устать.

Есть парные зарисовки, когда одновременно позируют парень и девушка. Это сложнее для художника, потому что фигуры «в кадре» две. Поэтому «зарисовка» может длиться до 8 минут.

Ксения Пономаренко,

художник:

Мы как-то собирались за кружкой чая с моделями. Говорят, что стоять не тяжело, но с ужасом ждешь, когда кончатся эти три минуты, потому что надо будет принять какую-то новую интересную позу.

Моделей находят в соцсетях. Недостатка нет, даже образовалась внушительная очередь на несколько месяцев. В основном все позируют ради интереса, а не ради денег. Недавно в качестве модели выступила беременная молодая женщина.

Самой возрастной модели в К.Э.Р.О.Н. было за 50 лет. «Но тело у нее совершенно богическое, — вспоминает Ксения. — Она прям конкретно пришла себя всем показать, мол, смотрите, как можно выглядеть».

Занятия и наброски Кружка экстремального рисования обнаженной натуры. Алексей Шпенглер , vk.com/sketch_barnaul.

Не стесняйтесь

Потешить свое самолюбие, если у тебя красивая фигура, и избавиться от комплексов, если что-то не так, — вот главные причины участия в К.Э.Р.О.Н в качестве модели. Стесняться художника незачем, считают сами художники: «Мы уже всякое видели».

Ксения Пономаренко,

художник:

Мы воспринимаем человека как форму, а не как сексуальный объект. В баню же все ходят голые, но оргии не устраивают. В трехминутной зарисовке некогда думать о том, какие у модели сиськи, надо ухватить линию и быстро ее изобразить. Девочек-моделей больше, чем мальчиков. Они просто меньше стесняются. У мальчиков много комплексов по поводу «пуза», волос на теле и прочего. И по поводу размера мужского достоинства, конечно.

Когда человек голый, в нем нет никакой загадочности. И в человеческом теле нет ничего такого принципиально нового, чтобы можно было сказать: «Ого, смотрите!», считает Ксения. Но многие модели все равно стесняются. Даже в парных зарисовках, если и в жизни составляют пару.

Ксения Пономаренко,

художник:

Нам как-то позировали актеры, с ними вообще все легко. Потому что они, наверное, еще более беспринципные люди, чем художники. Вероятно, они это делают, чтобы больше раскрепоститься и вольготнее себя чувствовать на сцене.

Занятия и наброски Кружка экстремального рисования обнаженной натуры. Алексей Шпенглер , vk.com/sketch_barnaul.

Крупный план

К.Э.Р.О.Н. сменил несколько адресов. В этом, по словам Ксении, тоже есть определенный экстрим: меняется освещение, обстановка, детали.

Однажды занятия проходили в очень узкой мастерской, так что для чуть опоздавших остались места только совсем рядом с натурщицей, буквально лицом к лицу, так что все «прелести» представали крупным планом. При том, что оптимальное расстояние между художником и моделью, должно быть около трех метров, чтобы целиком охватить ее взглядом.

Сейчас каждую неделю по средам художники собираются в студии BaumHause на ул. Советской, 6. Там проходят уроки живописи и дизайна, так что есть куча любопытного реквизита — кувшины, вазы, скрипки.

Ксения Пономаренко,

художник:

Раньше занятия проходили в студии «Punk You», там из реквизита только швабра была. Уже потом кто-то принес обруч, а затем появилось бутафорское ружье. Но в основном позировали со шваброй, под шваброй и на швабре.

Занятия и наброски Кружка экстремального рисования обнаженной натуры. Алексей Шпенглер , vk.com/sketch_barnaul.

Вверх ногами

Иногда модели занимают позы с элементами акробатики. «Например, один юноша у нас встал одной ногой на стул, а другой на мольберт, чуть не свалился, вся „конструкция“ сильно шаталась, — вспоминает Ксения. — Я сама от страха вспотела, глядя на это».

Художнице нравятся компактные позы натурщиков, когда человек стремится к некоему «сферическому» состоянию. Или если есть интересная асимметрия.

Ксения Пономаренко,

художник:

Вот точно плохо, когда модель просто сосиской вытягивается. Лежит она вдоль, и не знаешь, как же ее закомпоновать. К нам, например, приходили йоги и гимнастки. Было здорово. До йога мы вообще, оказывается, много не знали о мужской анатомии. Пока он не встал на шпагат вверх ногами.

Занятия и наброски Кружка экстремального рисования обнаженной натуры. Алексей Шпенглер , vk.com/sketch_barnaul.

Без скипидара

Сначала художники рисовали простыми карандашами, потом «решили разнообразить рацион» и ввели цветные карандаши и фломастеры. Кому-то нравится сухая пастель. Ксения Пономаренко предпочитает пастель масляную.

Художница Кристина Домбровская часто использовала восковые мелки, Владимир Максименко чаще рисует углем и маслом. Изобразить что-то быстрое акварелью сложнее, она быстро расплывается, получаются пятна и разводы.

У каждого есть любимый материал. Никто никого в кружке не ограничивает. Главное — соблюдать «правила общежития»: не заляпать студию или, например, не разводить масляные краски скипидаром, чтобы никто не задохнулся.

Занятия и наброски Кружка экстремального рисования обнаженной натуры. Алексей Шпенглер , vk.com/sketch_barnaul.

В печь или на выставку

Занятие длится около 2−2,5 часов. За это время каждый художник успевает набросать около 30−40 рисунков. Желающие могут тут же выложить их на полу и, пока модель одевается, обсудить результаты с другими участниками.

«Рисунков с одного занятия получается целый альбом, поэтому я на работе со всех соседних офисов все „черновики“ перетаскала, надо бы уже купить бумаги», — признается Ксения.

Работы складывают в гигантские стопки. Модель вправе забрать себе несколько набросков, если художник не возражает. Фотографиями рисунков также делятся с моделями.

«Рисунки в большинстве своем достаточно целомудренные, так что можно их и на аватарку поставить», — говорит Ксения.

Неудавшимися набросками топят печки и выстилают кошачьи лотки, лучшие — отправляют на выставки. Сейчас несколько работ Ксении Пономаренко и Алексея Шпенглера находятся в экспозиции «Натурный класс» музейно-выставочного центра «Петербургский художник».

В Барнауле наброски Ксении висят в пивоварне Николая Копытова. Сам скандально известный пивовар недавно пообещал стать моделью на одном из собраний К.Э.Р.О.Н.