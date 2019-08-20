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Культура

«Однажды… в Голливуде» может стать самым успешным фильмом Тарантино

Новая картина культового режиссера приближается к 200 миллионам долларов кассовых сборов в мировом прокате, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hollywood Reporter.

Кадр из фильма «Однажды в Голливуде».
Кадр из фильма «Однажды в Голливуде».
kinopoisk.ru

«Однажды… в Голливуде» заработал 180,2 миллиона долларов. Фильм может добиться таких же результатов, как самый успешный на сегодняшний день проект Тарантино — «Джанго». Он собрал 425,4 миллиона долларов.

Аналитики считают, что последняя картина режиссера получит от 375 до 400 миллионов долларов, что больше, чем «Криминальное чтиво», которое собрало 212 миллионов, и «Бесславные ублюдки" — 316,9 миллионов. Это объясняют доступностью и развлекательностью, которые отличают фильм от других проектов Тарантино.

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