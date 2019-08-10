Одним днем не обойтись. Какие музеи считаются самыми большими в мире

10 августа 1793 года Лувр открылся для посетителей в качестве национального художественного музея. Чтобы обойти сотни его залов одного дня явно будет недостаточно. Altapress.ru рассказывает о самых больших и наиболее известных музеях планеты.

1. Музей Лувра

Его построили еще в XII веке, однако первоначально он служил крепостью. В XVI веке Лувр превратили в королевский дворец, и только с 1793 года он стал музеем. Здание стало визитной карточкой и главной достопримечательностью всей Франции. Сейчас главный вход в музей — это 21-метровая стеклянная пирамида. Ее соорудили на площади не сразу, а в 1989 году.

Музей до сих пор считается одним из самых больших в мире — его общая выставочная площадь составляет больше 70 тысяч квадратных метров. Лувр — это больше 400 залов, свыше 10 км коридоров, с десяток тысяч ступеней и, разумеется, 35 000 произведений в основной экспозиции, сообщают в Лувре посетителям.

Среди мировых шедевров Лувра: «Джоконда», «Ника Самофракийская», «Коронация Наполеона», «Свобода, ведущая народ», «Плот «Медузы» и «Брак в Кане Галилейской». В Лувре есть объекты, история которых насчитывает около 7 тысяч лет.

2. Музей Ватикана

Это хранилище искусства было создано в 1506 году, сообщают в музее. Чтобы изучить все экспонаты Ватикана, потребуется пройти порядка 7 км. На этой территории расположены 1400 залов и 50 тысяч экспонатов.

Любопытно, что устройство музея не позволяет упустить какой-либо из залов — чтобы достигнуть Ватиканской пинакотеки, крайней точки выставочной экспозиции, нужно пройти все предыдущие.

Если решитесь посетить музей — увидите работы Рафаэля Санти, Леонардо Да Винчи, Фра Филиппо Липпи и многих других гениев.

3. Британский музей

Его основали в 1753 году, однако только с 1759 года он официально открылся для посетителей. Интересно то, что, помимо традиционного названия, его именуют Музеем украденных шедевров. Все потому. что далеко не все шедевры из коллекции музея доставались музею честным путем.

Зато теперь в нем собрана потрясающая палитра экспонатов. Всего их насчитывается более 13 миллионов, сообщают на сайте Британского музея. Начиная от Египетского Розетского камня — до крупнейших работ Рафаэля, Микеланджело и Рембрандта.

4. Национальный музей науки Японии

Этот музей моложе остальных, но не мене знаменит. Его основали в 1871 году, пишут на сайте Японского национального музея. Подавляющее большинство его объектов — это естественнонаучные экспонаты. Однако там можно встретить не только чучела животных и останки динозавров. там же представлены экспонаты традиционной японской культуры.

Этот японский музей считается одним из крупнейших в стране и мире. В его распоряжении несколько экспозиционных корпусов. В одном из них — «Театр-360». В нем зрители окружены объемными изображением и звуком на все 360 градусов. К музею также относится «лесной» зал и ботанический сад.

5. Эрмитаж

Музей занимает территорию более чем 233 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте Эрмитажа. В него входят шесть зданий во главе с Зимним дворцом, где и располагается основная экспозиция музея. Он является одним из крупнейших в России и мире. Своему основанию, в 1764 году, он обязан частной коллекции российской императрицы Екатерины II.

В настоящее время в коллекции Эрмитажа — больше 3 млн экспозиционных объектов. Среди главных: «Мадонна с Младенцем» Леонардо Да Винчи, «юноша с лютней» Караваджо, «Танец» Анри Матисса и другие.