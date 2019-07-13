Ольга Бузова готова позажигать в июльскую жару на Яровом

Российская телеведущая и эпатажная певица Ольга Бузова 13 июля выступит с концертом в Яровом на «Причале 22».

Пляжно-развлекательный комплекс в Алтайском крае на популярном озере в Яровом становится летом «причалом» для многих звезд шоу-бизнеса. Недавно там выступала бывшая солистка группы «Серебро» Анна Седокова. 13 июля курортный городок встречает не менее известную певицу Ольгу Бузову.

Телеведущая недавно участвовала в съемках программы «Форт Байярд», о чем рассказала в своем Inctagram. В столичной прессе поползли слухи, что якобы на одном из этапах телеконкурса Бузова травмировала ногу и теперь она не сможет гастролировать.

Однако сама звезда это опровергла и заявила: «Яровое — встречай!».

Что будет после Бузовой?

А уже 20 июля на Яровом пройдет флешмоб «Звезда на Яровом». Отдыхающие постараются установить новый мировой рекорд по лежанию звездочкой в воде. Но установление рекордно будет проходить под музыку и зажигательные танцы.

Как рассказала режиссер праздника Светлана Власова, чтобы рекордсмены не скучали в ожидании старта, им предложат двигаться в такт зажигательному бразильскому танцу. Повторяя фирменные движения ламбады, участники флешмоба начнут стройными рядами заходить в воду.

Пока горячая бразильская процессия движется, на суше будут устраивать конкурсы «песочных звезд» (по аналогии со «снежными ангелами»), соревнования лепщиков из песка и прочую развлекательную «движуху».

Впервые событие получит живое музыкальное сопровождение: играть для участников рекорда на пляжном комплексе «Причал» будет группа «Ая». Стать действующим лицом нового уникального рекорда «Звезда на Яровом» может любой человек от 16 до 70 лет, умеющий плавать.

В финале акции волонтеры соберут листовки у тех, кто выходит из воды: на пляже и поверхности озера не останется бумажного мусора, подчеркивают организаторы.