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Культура

Организаторы «Евровидения» поправили результаты конкурса

Европейский вещательный союз пересмотрел итоги музыкального конкурса «Евровидение». Представителю России Сергею Лазареву начислили еще один балл, передает lenta.ru

Сергей Лазарев на "Евровидении".
Сергей Лазарев на "Евровидении".
www.instagram.com/lazarevsergey

Организаторы скорректировали решение выставить некий средний балл вместо голосов от судей из Белоруссии. Их вердикт аннулировали после того, как они в нарушение правил раскрыли, за кого голосовали в полуфинале.

Тройка лидеров, включая Сергея Лазарева, после пересмотра итогов осталась прежней. Швеция переместилась с шестого на пятое место, на котором была Норвегия. Северная Македония подвинула Азербайджан и заняла седьмое место. Белоруссия поднялась с 25-го на 24 место, обогнав Германию.

«Евровидение» проходило 18 мая в Израиле. Победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Изначально он набрал 492 балла, а после пересчета получил еще шесть. На втором месте осталась Италия, чей конкурсант Mahmood получил 472 балла, в то время как первоначальный результат составил 465. Россиянин Сергей Лазарев оказался третьим с 370 баллами после пересчета.

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