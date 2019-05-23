Организаторы «Евровидения» поправили результаты конкурса

Организаторы скорректировали решение выставить некий средний балл вместо голосов от судей из Белоруссии. Их вердикт аннулировали после того, как они в нарушение правил раскрыли, за кого голосовали в полуфинале.

Тройка лидеров, включая Сергея Лазарева, после пересмотра итогов осталась прежней. Швеция переместилась с шестого на пятое место, на котором была Норвегия. Северная Македония подвинула Азербайджан и заняла седьмое место. Белоруссия поднялась с 25-го на 24 место, обогнав Германию.

«Евровидение» проходило 18 мая в Израиле. Победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Изначально он набрал 492 балла, а после пересчета получил еще шесть. На втором месте осталась Италия, чей конкурсант Mahmood получил 472 балла, в то время как первоначальный результат составил 465. Россиянин Сергей Лазарев оказался третьим с 370 баллами после пересчета.