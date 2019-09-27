От понимания до критики: как фанаты Аверина оценили его «барнаульский дебош»

Актер Максим Аверин опубликовал в Instagram пост о том, что у него все хорошо. Артист таким образом успокоил фанатов, обеспокоенных историей с дебошем на борту самолета Барнаул — Москва, где он вместе с директором обматерил экипаж. Поклонники неоднозначно отреагировали на инцидент.

«Друзья! У меня всё хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!», — обратился Аверин к подписчикам.

Большинство комментариев от фанатов были в поддержку артиста. Многие стали ругать журналистов, которые пытались из первых уст узнать, что произошло во время полета. Другие поклонники считают, что публичной личности стоит воздерживаться от подобного поведения.

«На видео в аэропорту сразу после инцидента Максим выглядит абсолютно адекватным»

«Позор какой. Очень жаль стюардесс и экипаж»

Полное разочарование поведением Аверина на борту самолёта Барнаул — Москва, пьяный дебош, а после и послал всех… зазвездился

Ты разный, как и мы все. Нас «не видно», а ты на виду. Помни это!

Известного актера оштрафовали на 500 рублей за хулиганство на борту самолета. Его директор вступил в перепалку с членами экипажа и позволил себе матерную речь, а позже к нему присоединился Аверин.

Когда журналисты попытались взять комментарий у артиста, тот грубо послал их.

В Барнауле Максим Аверин играл в спектакле «Там же, тогда же», который поставили в Алтайском музыкальном театре.