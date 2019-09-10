Отреставрированный фильм Шукшина «Калина красная» запускают во всероссийский прокат

3 октября журнал «Искусство кино» и киноконцерт «Мосфильм» выпустят во всероссийский прокат отреставрированный фильм Василия Шукшина «Калина красная», сообщается на сайте «Искусство кино». Показы приурочены к 90-летию режиссера, актера и писателя и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Саратове.

В сети барнаульских кинотеатров «Киномир», «Пионер» и «Формула» затруднились ответить, будет ли у них премьера этой картины, поскольку расписания на октябрь еще нет. В Новосибирске «Калину красную» можно будет увидеть в кинотеатре «Победа». Начало — в 19:00, цена билета — 250 рублей.

Фильм про вора-рецидивиста, вышедшего на свободу, который пытается начать жизнь с чистого листа, в 1974 году посмотрели более 62 млн. зрителей. Новую жизнь он обрел в 2014 году, когда его отреставрировали на «Мосфильме», пишет телеканал «Россия Культура».

Киноделы вручную убирали дефекты с пленки — склейки, царапины, пыль, грязь, пятна. Пришлось поработать и со звуком — убрать посторонние щелчки, шумы. Сначала специалисты провели цветокоррекцию, затем выравнивание изображения, потом реставрацию. Всего они обработали 153 тыс. кадров.

2 сентября 2019 года отреставрированную копию «Калины красной» показали на Венецианском кинофестивале в ретроспективной программе классики мирового кино, сообщает «Мосфильм».

Пока что барнаульские любители кинотворчества Шукшина могут посмотреть на большом экране другую его картину «Живет такой парень». Показ пройдет в кинотеатре «Премьера» 20 сентября в 15:00. Он будет посвящен 55-летнему юбилею режиссерского дебюта земляка.