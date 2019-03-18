В центре Барнаула РПЦ установит памятник святым Кириллу и Мефодию

В сквере у Знаменского женского монастыря в Барнауле появится памятник святым Кириллу и Мефодию, сообщается на сайте Алтайской митрополии.

Чтобы выбрать лучший эскиз проекта постамента, устраивали конкурс. По результатам рассмотрения работ победителями стал скульптор Михаил Соломатин и архитектор Иван Соловьев. Однако в епархии сообщили, что их проект будет только частично использован для создания памятника.

В соцсетях барнаульцы восприняли новость неоднозначно. Среди предложений горожан было установить памятник напротив «какого-нибудь университета или библиотеки, а не портить сквер», в ответ жители пишут, что «будет памятник, будут и лавочки, и народ».

Напомним, территория у Знаменского женского монастыря на улице Большая Олонская долгое время была заброшена и превратилась в свалку. В 2018 году предприниматели вместе с администрацией города вывезли мусор, поросль, убрали аварийные деревья.

Что известно об скульпторе и архитекторе

Михаил Соломатин — профессиональный скульптор со стажем более 20 лет, выпускник Московского государственного академического художественного института им. Василия Сурикова, творческой мастерской при Российской академии художеств под руководством Владимира Цигаля, член Московского Союза художников. Награжден серебряной медалью Российской академии художеств.



Иван Соловьев — архитектор, выпускник Московского государственного академического художественного института им. Василия Сурикова. Профессиональный стаж более 10 лет.