Православные иконы-аниме заинтересовали РПЦ

В описании группы «Православные иконы-аниме», где выкладываются фотоизображения необычных икон, отмечается, что данное сообщество специализируется на «течении народного искусства», которое «произрастает из ортодоксального христианства и японской анимации».
В епархии сказали, что знают о существовании этой группы, но еще не определились, как реагировать на такой вид искусства.
Евгений Шерышев,
пресс-секретарь епархии Уфы:
Мы знаем, что есть такая группа. Сейчас изучаем его, просматриваем. Судя по всему, эти изображения публикуются там давно, нельзя сказать, что мы начали проверку по данному факту, это не наша прерогатива. Специалисты посмотрят и решат, возможно, направят запрос в Московскую епархию. Есть там моменты оскорбления чувств верующих или нет, это решать специалистам.