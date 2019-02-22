Православные иконы-аниме заинтересовали РПЦ

В соцсети «ВКонтакте» появилась группа, где публикуются картинки, сделанные в стиле православных икон с техникой аниме. После того, как сюжет об этом вышел на ГТРК «Башкортостан», пабликом заинтересовались в Уфимской епархии, пишет РИА Новости.

В описании группы «Православные иконы-аниме», где выкладываются фотоизображения необычных икон, отмечается, что данное сообщество специализируется на «течении народного искусства», которое «произрастает из ортодоксального христианства и японской анимации».

В епархии сказали, что знают о существовании этой группы, но еще не определились, как реагировать на такой вид искусства.

Евгений Шерышев,

пресс-секретарь епархии Уфы: