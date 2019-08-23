Праздник без звезды: как пройдет День города в Барнауле

7 сентября в Барнауле пройдет День города. Как и в прошлом году , никаких «звездных» хедлайнеров на нем не будет.

Основные мероприятия праздника пройдут на площади Сахарова, сообщает мэрия. В 10:00 откроется выставка «Барнаул — десятилетию детства!». С 13:00 на главной сцене будут выступать местные творческие коллективы, а также пройдет финал конкурса красоты «Мисс Барнаул — 2019».

В полдень на набережной Оби выступят барнаульские коллективы, духовой оркестр и кавер-группы. В это же время концертная программа начнется в парке «Центральный». На смотровой площадке Нагорного парка расположится художественная выставка и пройдет мастер-класс по керамике.

В 12:30 на площади Советов стартует «Кросс Нации». Вечером здесь пройдет Международный турнир по профессиональному боксу «Великий бой на великом Алтае».

В 16:00 над акваторией Оби пройдут показательные полеты летчиков и выступления спортсменов-парашютистов. На ул. Мало-Тобольской расположатся фотовыставка и ярмарка ремесленников.

В 22:00 состоится праздничный салют.