«Здравствуйте, люди!»: 5 причин сходить на первый театральный фестиваль, посвященный Шукшину

18 сентября в Барнауле стартует первый всероссийский фестиваль «Здравствуйте, люди!», посвященный 90-летию Василия Шукшина. На сцене театра драмы соберутся 7 театров из Москвы, Твери, Омска, Барнаула, Новокузнецка. Почему этот фестиваль нельзя пропустить — в обзоре altapress.ru.

1. «Рассказы Шукшина» Театра Наций

Одно из главных событий фестиваля — это спектакль «Рассказы Шукшина» Театра Наций. Барнаульцы уже видели постановку известного режиссер Алвиса Херманиса на сцене театра драмы в 2009 году, когда отмечался 80-летний юбилей Шукшина.

Актеры Театра Наций стали жителями Сросток. «Рассказы Шукшина», реж. Алвис Херманис. Анна Зайкова

Спектакль был поставлен больше 10 лет назад, но до сих пор на него трудно попасть даже в Москве. Простые, но живые человеческие истории в «Рассказах Шукшина» покорили театральные фестивали в Венгрии, Германии, Латвию, Францию, Чили и другие страны. Как живет простая алтайская деревня, теперь даже знают жители Нью-Йорка, куда Театр Наций приезжал с гастролями.

2. 34 рассказа Шукшина

Всего за свою жизнь Шукшин написал 128 рассказов. 34 из них покажут на фестивале «Здравствуйте, люди!».

Из фотоальбома «В.М. Шукшин. 1974». Предоставлено ГМИЛИКА

Некоторые произведения в постановках театров повторяются: это рассказы «Сапожки», «Дядя Ермолай», «Жена мужа в Париж провожала», «Чередниченко и цирк», «Степкина любовь» и другие.

Поэтому у зрителей, которые приобрели билеты на несколько спектаклей, есть возможность увидеть шукшинских героев в интерпретации разных режиссеров. А также оценить разнообразие сценических версий — как классических, так и новаторских.

3. Новые театры

В Барнаул со своими спектаклями впервые приедут театры из Москвы «Сфера» и «У Никитских ворот», а также омский драмтеатр «Галерка».

Театр «У Никитских ворот» покажет спектакль «…и цирк!» — коктейль из анекдотических событий и живых человеческих характеров. Сам постановщик Марк Розовский называет это «веселое представление с грехом пополам», пишут РИА Новости. В спектакле будет все — музыкальные номера, цирковые представления, и даже бурлеск — Шукшин предстанет во всей юмористической гамме.

«Василий Шукшин», Омский драматический театр «Галерка». galerka-omsk.ru/spectacle/vasilij-shukshin/

Московский драмтеатр «Сфера» привезет постановку «Раскас». Спектакль по семи рассказам Шукшина поставила молодой режиссер Юлия Беляева. Как пишут на сайте театра, все произведения объединила тема любви: «она здесь по-шукшински разная, но всегда нравственно чистая и требовательная».

В постановке используется необычная декорация — это целый грузовик, на котором расположена платформа, импровизированная сцена, на которых раньше часто устраивали выездные концерты прямо в поле.

Спектакль «Раскас», Московский драмтеатр «Сфера» Юлия Ласкорунская

В спектакле «Василий Шукшин» омского драмтеатра «Галерка» собрали не самые популярные рассказы писателя, которые редко инсценируют: «Ваня, ты как здесь?!», «Наказ», «Письмо», «Выбираю деревню на жительство», «Ночью в бойлерной». Но тем интереснее увидеть постановку.

4. Актерский состав

Еще одна причина не пропустить фестиваль — это встреча с яркими актерскими труппами и именитыми артистами. Так, с Театром Наций прилетают блистательные актеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

Владимир Путин в Театре наций присутствовал на вечере памяти Василия Шукшина. kremlin.ru

В постановке театра «Сфера» можно увидеть игру народного артиста Александра Коршунова и Татьяны Филатовой. В спектакле «У Никитских ворот» выступят заслуженные артисты Юрий Голубцов и Владимир Давиденко.

5. Новые открытия

«Темной лошадкой» фестиваля по праву можно назвать постановку Новокузнецкого драмтеатра. Спектакль «Всякое бывает» поставил молодой режиссер, выпускник РГИСИ Миша Лебедев — это была одна из первых его работ после выпуска из театрального института. Сейчас он главный режиссер Самарского драмтеатра, где тоже поставил Шукшина.

«Всякое бывает», Новокузнецкий драматический театр nvkteatr.ru/index.php?id=737

«Мне очень нравятся у Шукшина финалы, — цитирует Лебедева журнал ТЕАТР. — Они как будто обрубленные, и именно это вызывает в читателе эмоциональный перевертыш. Причем все, что происходит до этого, как правило, легко и просто. Шукшин впечатляет этим: глубина возникает из простоты. И в спектакле, на мой взгляд, главное — не перегрузить, не сделать из него Достоевского».

Полную программу фестиваля можно посмотреть в обзоре altapress.ru.