Из-за закрытия Дворца спорта Барнаул может остаться без концертов крупных звезд

Лазарев и Ани Лорак
13 ноября во барнаульском Дворце спорта с новым шоу должен выступить Сергей Лазарев. Директор агентства «Сибирь-Концерт» Ольга Хлыновских говорит, что концерт состоится в любом случае.
Если Дворец спорта не будет открыт, представление перенесут в ДК моторостроителей. Об этом уже договорились и забронировали дату.
Еще раньше, 13 октября, Дворец спорта готовился принять Ани Лорак. Директор по маркетингу гастрольного агентства «Лига-Арт» Игорь Лаптев считает, что до концерта еще есть время, что «нужно решать проблемы по мере их поступления» и тоже уповает на ДК моторщиков, хотя это и принесет большие проблемы.
Хуже, чем отмена
«Любой перенос концерта на другую площадку хуже, чем отмена, — считает Лаптев. — Затраты на организацию Ани Лорак в ДК моторщиков не окупятся, и мы рискуем остаться в минусе. Кроме того, при любом переносе неизбежны возвраты билетов и скандалы».
С этим согласен и руководитель концертного агентства «ТриГрупп» Игорь Хромов. «Куплен, например, у человека билет на 5 ряд, 6 место, а на новой площадке совсем другая схема зала, и нужно как-то „перебросить“ билеты, чтобы никто не остался в обиде. Однозначно будут возвраты. Плюс надо перепечатать все афиши, флаеры, баннеры. Это немалые денежные затраты».
Альтернативы нет
«Моторщики» — вторая по вместимости площадка после почти пятитысячного Дворца спорта — там 1000 мест. Это слишком мелко, но среднего варианта не дано: в Барнауле нет современных площадок, рассчитанных хотя бы на 1,5−2 тысячи мест.
Ольга Хлыновских говорит, что такая ситуация сложилась в Сибири в целом. В Новосибирске тоже нет «среднего звена». Их ДК железнодорожников точь-в-точь наши «Моторщики», только с нормальным ремонтом и в центре города. А дальше — только ледовый дворец на 7 тысяч мест. То же — в Томске и Новокузнецке.
Относительно лучше дела в Кемерово, где есть два современных зала, и в Красноярске, где построили «Гранд Холл Сибирь» на 1700 мест.
Билеты подорожают
Перенос концерта на меньшую площадку может существенно повысить стоимость билета. Расходы на представление давно посчитаны. Бытовой и технический райдер артиста, его гонорары, перелет и проживание, затраты на рекламу и еще полтора десятка позиций — все это «переведено» в цены на билеты в зависимости от количества мест в зале.
Ольга Хлыновских,
директор агентства «Сибирь-Концерт»:
Если во Дворце может собраться 3−6 тысяч человек по цене билета от 1000 рублей, то в театре драмы с 800 местами билеты будут стоить от 10 тысяч. Многие ли смогут себе это позволить? Баста, Лобода, Лепс, Гагарина, «Ленинрад», «Руки вверх» не будут выступать в тысячном зале, потому что тогда цены на их концерты будут запредельными.
У самих артистов нет никаких требований к наполняемости зала, они могут выступать и во Дворцах, и в барах на 300 мест, их интересует только гонорар.
Стоимость билетов в зависимости от количества мест на площадке рассчитывает концертный агент, исходя из того, что только гонорар более-менее известного артиста начинается от миллиона рублей, не говоря о других затратах.
Ни одной жалобы
Во Дворце спорта могли бы выступать любые звезды российского шоу-бизнеса. И все они здесь в свое время выступали. Могли бы приезжать и западные их коллеги, которым для «для кассы» нужна площадка больше 1000 человек и которые готовы отправиться дальше, чем Урал. Несмотря на всю неказистость Дворец — удобная площадка.
Игорь Хромов,
директор концертного агентства «ТриГрупп»:
Все помещения за сценой и гримерки без ремонта выглядят не очень хорошо. По бытовым условиям Дворец такой, на троечку. Но там всегда можно выполнить любой райдер — «загримировать» эти гримерки в конце концов для конкретного артиста.
«В сезоне 2017−2018 мы привозили „Любэ“, „Хор Турецкого“, Лободу, Темникову, — говорит Ольга Хлыновских. — Артисты — очень привередливые люди. Но именно к Дворцу спорта претензий не было никогда».
В техническом плане Дворец также остается лучшим. Здесь можно устанавливать световое и звуковое оборудование и другие, даже самые сложные конструкции. Это единственная в городе площадка, способная принять шоу мирового масштаба.
Самые дорогие гастроли осени-2018
Рейтинг составлен по «верхним» ценам на билеты сервиса kassy.ru.
1 место. 5 000 рублей. Александр Рева и Михаил Галустян (ДК моторщиков, 5 ноября), Ани Лорак (Дворец спорта, 13 октября)
2 место. 4 500 рублей. Кристина Орбакайте (театр драмы, 26 ноября), Михаил Шуфутинский (театр драмы, 17 октября), группа A’STUDIO (театр драмы, 13 ноября)
3 место. 4 000 рублей. Сергей Лазарев (Дворец спорта, 13 ноября), Владимир Кузьмин (театр драмы, 29 октября)
Вне рейтинга — новогодний спектакль «И снова с наступающим!» 17 декабря в театре драмы. В нем заняты Николай Фоменко и Леонид Ярмольник. Цена билета: 2−6 тыс. рублей.