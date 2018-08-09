Из-за закрытия Дворца спорта Барнаул может остаться без концертов крупных звезд

Закрытие Дворца зрелищ и спорта в Барнауле лишит барнаульцев возможности посещать концерты крупных российских и зарубежных звезд. Кроме того, билеты на любые концерты могут существенно подорожать. Еще с весны во Дворце были запланированы несколько представлений. В концертных агентствах рассказали, чем им важна эта площадка и что теряют барнаульские зрители.

Лазарев и Ани Лорак

13 ноября во барнаульском Дворце спорта с новым шоу должен выступить Сергей Лазарев. Директор агентства «Сибирь-Концерт» Ольга Хлыновских говорит, что концерт состоится в любом случае.

Если Дворец спорта не будет открыт, представление перенесут в ДК моторостроителей. Об этом уже договорились и забронировали дату.

Еще раньше, 13 октября, Дворец спорта готовился принять Ани Лорак. Директор по маркетингу гастрольного агентства «Лига-Арт» Игорь Лаптев считает, что до концерта еще есть время, что «нужно решать проблемы по мере их поступления» и тоже уповает на ДК моторщиков, хотя это и принесет большие проблемы.

Хуже , чем отмена

«Любой перенос концерта на другую площадку хуже, чем отмена, — считает Лаптев. — Затраты на организацию Ани Лорак в ДК моторщиков не окупятся, и мы рискуем остаться в минусе. Кроме того, при любом переносе неизбежны возвраты билетов и скандалы».

С этим согласен и руководитель концертного агентства «ТриГрупп» Игорь Хромов. «Куплен, например, у человека билет на 5 ряд, 6 место, а на новой площадке совсем другая схема зала, и нужно как-то „перебросить“ билеты, чтобы никто не остался в обиде. Однозначно будут возвраты. Плюс надо перепечатать все афиши, флаеры, баннеры. Это немалые денежные затраты».

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Олег Богданов

Альтернативы нет

«Моторщики» — вторая по вместимости площадка после почти пятитысячного Дворца спорта — там 1000 мест. Это слишком мелко, но среднего варианта не дано: в Барнауле нет современных площадок, рассчитанных хотя бы на 1,5−2 тысячи мест.

Ольга Хлыновских говорит, что такая ситуация сложилась в Сибири в целом. В Новосибирске тоже нет «среднего звена». Их ДК железнодорожников точь-в-точь наши «Моторщики», только с нормальным ремонтом и в центре города. А дальше — только ледовый дворец на 7 тысяч мест. То же — в Томске и Новокузнецке.

Относительно лучше дела в Кемерово, где есть два современных зала, и в Красноярске, где построили «Гранд Холл Сибирь» на 1700 мест.

Дворец зрелищ и спорта , Барнаул

Билеты подорожают

Перенос концерта на меньшую площадку может существенно повысить стоимость билета. Расходы на представление давно посчитаны. Бытовой и технический райдер артиста, его гонорары, перелет и проживание, затраты на рекламу и еще полтора десятка позиций — все это «переведено» в цены на билеты в зависимости от количества мест в зале.

Ольга Хлыновских,

директор агентства «Сибирь-Концерт»:

Если во Дворце может собраться 3−6 тысяч человек по цене билета от 1000 рублей, то в театре драмы с 800 местами билеты будут стоить от 10 тысяч. Многие ли смогут себе это позволить? Баста, Лобода, Лепс, Гагарина, «Ленинрад», «Руки вверх» не будут выступать в тысячном зале, потому что тогда цены на их концерты будут запредельными.

У самих артистов нет никаких требований к наполняемости зала, они могут выступать и во Дворцах, и в барах на 300 мест, их интересует только гонорар.

Стоимость билетов в зависимости от количества мест на площадке рассчитывает концертный агент, исходя из того, что только гонорар более-менее известного артиста начинается от миллиона рублей, не говоря о других затратах.

Ни одной жалобы

Во Дворце спорта могли бы выступать любые звезды российского шоу-бизнеса. И все они здесь в свое время выступали. Могли бы приезжать и западные их коллеги, которым для «для кассы» нужна площадка больше 1000 человек и которые готовы отправиться дальше, чем Урал. Несмотря на всю неказистость Дворец — удобная площадка.

Игорь Хромов,

директор концертного агентства «ТриГрупп»:

Все помещения за сценой и гримерки без ремонта выглядят не очень хорошо. По бытовым условиям Дворец такой, на троечку. Но там всегда можно выполнить любой райдер — «загримировать» эти гримерки в конце концов для конкретного артиста.

«В сезоне 2017−2018 мы привозили „Любэ“, „Хор Турецкого“, Лободу, Темникову, — говорит Ольга Хлыновских. — Артисты — очень привередливые люди. Но именно к Дворцу спорта претензий не было никогда».

В техническом плане Дворец также остается лучшим. Здесь можно устанавливать световое и звуковое оборудование и другие, даже самые сложные конструкции. Это единственная в городе площадка, способная принять шоу мирового масштаба.

Самые дорогие гастроли осени-2018

Рейтинг составлен по «верхним» ценам на билеты сервиса kassy.ru.

1 место. 5 000 рублей. Александр Рева и Михаил Галустян (ДК моторщиков, 5 ноября), Ани Лорак (Дворец спорта, 13 октября)

2 место. 4 500 рублей. Кристина Орбакайте (театр драмы, 26 ноября), Михаил Шуфутинский (театр драмы, 17 октября), группа A’STUDIO (театр драмы, 13 ноября)

3 место. 4 000 рублей. Сергей Лазарев (Дворец спорта, 13 ноября), Владимир Кузьмин (театр драмы, 29 октября)

Вне рейтинга — новогодний спектакль «И снова с наступающим!» 17 декабря в театре драмы. В нем заняты Николай Фоменко и Леонид Ярмольник. Цена билета: 2−6 тыс. рублей.