Проще построить новый: как в Рубцовске реконструируют вековой драмтеатр и почему нужно еще подождать

Перенос сроков сдачи строящихся культурных объектов в Алтайском крае стал своеобразной традицией. В Барнауле уже никто не помнит, когда должны достроить художественный музей, сроки сдачи нового театра кукол переносили трижды. Вот и рубцовские артисты пока не могут выйти на сцену своего старинного 90-летнего театра, реконструкцию которого обещали завершить в октябре. Когда это все-таки произойдет — узнал altapress.ru.

Краткое содержание

И еще подождем

Когда осматриваешь Рубцовский драмтеатр, вспоминается одна история. В 1956 году в Москве на открытии выставки Пикассо в Пушкинском музее писатель Илья Эренбург произнес толпе, которую не пускали в здание, фразу, ставшую крылатой. «Товарищи, вы ждали этой выставки двадцать пять лет, подождите теперь спокойно двадцать пять минут…» — сказал Эренбург.

Капитальный ремонт драмтеатра в Рубцовске начался в сентябре 2017 года. Решения об этом ждали с 2012 года, когда здание было включено в перечень социально значимых объектов Алтайского края. С момента основания театра — то есть с 1929 года — здесь проводились только редкие косметические работы.

Сказать, что здание было в удручающем состоянии — значит не сказать ничего. Говорят, что когда подрядчик первый раз зашел в зрительный зал, он постучал по стенам и в шутку предложил все снести и построить здание с нуля.

Марина Зорина,

начальник управления по культуре , спорту и молодежной политике:

Здесь только в 2010 году заменили печное отопление на централизованное. До этого у театра была своя отдельная котельная, и директор каждую зиму думал, как запастись дровами и углем. Подоконники были забиты одеялами и ватой, чем-то замазаны, чтобы просто не дуло.

Туалет появится впервые

Работы выполняются в два этапа. На первой стадии шли капитальные работы по укреплению стен, фундамента, замене кровли и машинерии сцены. Сейчас в порядок приводят внешнее убранство здания — полностью обновляют фасад, фойе, зрительный зал, гримерки, сцену. Подготовлены деревянные доски для обустройства гардероба. Буфет переместится в фойе — здесь расположится барная стойка и столики для гостей.

Реконструкция Рубцовского драмтеатра Надежда Чехович Реконструкция Рубцовского драмтеатра Надежда Чехович Реконструкция Рубцовского драмтеатра Надежда Чехович

В здании впервые появятся малый зал для экспериментальных постановок и… туалеты. Места для дамских и мужских комнат советские архитекторы почему-то не предусмотрели. Позже для этих помещений специально сделали пристройку.

На этапе реставрации ее решили все-таки убрать и найти место для туалетных комнат в здании. Теперь они будут располагаться на месте буфета. Отдельные туалеты и душевые в здании появятся и у артистов, рядом с гримерками.

От ручного до автоматизированного

Программа по сохранению социально значимых объектов предполагает то, что ремонтируемое здание должны оставить в первозданном виде. Об этом в проекте позаботилась «Архитектурная мастерская Тоскина», на счету которой реконструкция филармонии, театра драмы в Барнауле, драмтеатра в Бийске и других культурных объектов.

Реконструкция Рубцовского драмтеатра Надежда Чехович

Но это правило не касается «внутренностей» объекта. Из драмтеатра исчезли все «музейные» приспособления сцены. Например, ручной механизм, который опускал и поднимал занавес.

Станислав Спивак,

директор и режиссер Рубцовского драмтеатра:

Да, на сцене раньше был ручной привод, а теперь все электрическое, все штанкетки запускаются с кнопочки. Световая и звуковая аппаратура еще не вывешены, хотя они приобретены. Занавес нам в ноябре сделают в Ставрополе. А его надо еще привезти, вывесить.

Сейчас на 100% заменены машинерия сцены, колосниковое хозяйство, смонтированы подъемные механизмы, установлен движущийся круг. Пока все эти устройства не «упакованы», а на сцену еще нельзя выйти — косметических работ для строителей предостаточно.

Почему замялись сроки сдачи

Театр планировали открыть 31 октября этого года. Однако, глядя на количество строительных материалов в здании, «разбомбленную» сцену и зрительный зал, понятно, что сроки сдвинутся. Марина Зорина назвала новую ориентировочную дату — 20−25 декабря.

Реконструкция Рубцовского драмтеатра Надежда Чехович Реконструкция Рубцовского драмтеатра Надежда Чехович Реконструкция Рубцовского драмтеатра Надежда Чехович

Директор театра Станислав Спивак говорит, что в сроки можно было бы уложиться.

Станислав Спивак,

директор и режиссер Рубцовского драмтеатра:

Мои опасения связаны прежде всего с фасадом. Тут еще много работ, которые надо сделать до холодов, а к некоторым частям даже не приступали. Я все лето говорил подрядчику — торопитесь, выделите больше людей! Он виноват в большей степени, нестабильная работа приводит к задержкам.

Марина Зорина его настроений не разделяет.

Марина Зорина,

начальник управления по культуре , спорту и молодежной политике:

Я больше оптимист, а он (Спивак — прим. ред.) пессимист. Говорит, вот то не успевают, там не делают. Я говорю «Станислав Федорович, да ты посмотри! Ты встань в зале, взгляни на сцену. Тебе такое преображение даже во сне бы не приснилось!».

Все дороги ведут в театр

Рубцовский драмтеатр «спрятан» в стороне от центрального проспекта Ленина, найти его — отдельная эпопея. Чтобы добраться до здания, нужно было пройти или проехать по грязной колее.

Реконструкция Рубцовского драмтеатра Надежда Чехович

Сейчас эту тропу заасфальтировали. Здесь хотят обустроить пешеходный бульвар, установить красивые скамейки и фонари.

Планы на новое здание грандиозные. В обновленный драмтеатр теперь можно звать не только коллег по цеху, но и музыкантов, танцоров, исполнителей.

Директор театра Станислав Спивак также хочет выйти на министра культуры России с предложением провести в Рубцовске фестиваль театров малых городов.