Проще построить новый: как в Рубцовске реконструируют вековой драмтеатр и почему нужно еще подождать

И еще подождем
Когда осматриваешь Рубцовский драмтеатр, вспоминается одна история. В 1956 году в Москве на открытии выставки Пикассо в Пушкинском музее писатель Илья Эренбург произнес толпе, которую не пускали в здание, фразу, ставшую крылатой. «Товарищи, вы ждали этой выставки двадцать пять лет, подождите теперь спокойно двадцать пять минут…» — сказал Эренбург.
Капитальный ремонт драмтеатра в Рубцовске начался в сентябре 2017 года. Решения об этом ждали с 2012 года, когда здание было включено в перечень социально значимых объектов Алтайского края. С момента основания театра — то есть с 1929 года — здесь проводились только редкие косметические работы.
Сказать, что здание было в удручающем состоянии — значит не сказать ничего. Говорят, что когда подрядчик первый раз зашел в зрительный зал, он постучал по стенам и в шутку предложил все снести и построить здание с нуля.
Марина Зорина,
начальник управления по культуре, спорту и молодежной политике:
Здесь только в 2010 году заменили печное отопление на централизованное. До этого у театра была своя отдельная котельная, и директор каждую зиму думал, как запастись дровами и углем. Подоконники были забиты одеялами и ватой, чем-то замазаны, чтобы просто не дуло.
Туалет появится впервые
Работы выполняются в два этапа. На первой стадии шли капитальные работы по укреплению стен, фундамента, замене кровли и машинерии сцены. Сейчас в порядок приводят внешнее убранство здания — полностью обновляют фасад, фойе, зрительный зал, гримерки, сцену. Подготовлены деревянные доски для обустройства гардероба. Буфет переместится в фойе — здесь расположится барная стойка и столики для гостей.
В здании впервые появятся малый зал для экспериментальных постановок и… туалеты. Места для дамских и мужских комнат советские архитекторы почему-то не предусмотрели. Позже для этих помещений специально сделали пристройку.
На этапе реставрации ее решили все-таки убрать и найти место для туалетных комнат в здании. Теперь они будут располагаться на месте буфета. Отдельные туалеты и душевые в здании появятся и у артистов, рядом с гримерками.
От ручного до автоматизированного
Программа по сохранению социально значимых объектов предполагает то, что ремонтируемое здание должны оставить в первозданном виде. Об этом в проекте позаботилась «Архитектурная мастерская Тоскина», на счету которой реконструкция филармонии, театра драмы в Барнауле, драмтеатра в Бийске и других культурных объектов.
Но это правило не касается «внутренностей» объекта. Из драмтеатра исчезли все «музейные» приспособления сцены. Например, ручной механизм, который опускал и поднимал занавес.
Станислав Спивак,
директор и режиссер Рубцовского драмтеатра:
Да, на сцене раньше был ручной привод, а теперь все электрическое, все штанкетки запускаются с кнопочки. Световая и звуковая аппаратура еще не вывешены, хотя они приобретены. Занавес нам в ноябре сделают в Ставрополе. А его надо еще привезти, вывесить.
Сейчас на 100% заменены машинерия сцены, колосниковое хозяйство, смонтированы подъемные механизмы, установлен движущийся круг. Пока все эти устройства не «упакованы», а на сцену еще нельзя выйти — косметических работ для строителей предостаточно.
Почему замялись сроки сдачи
Театр планировали открыть 31 октября этого года. Однако, глядя на количество строительных материалов в здании, «разбомбленную» сцену и зрительный зал, понятно, что сроки сдвинутся. Марина Зорина назвала новую ориентировочную дату — 20−25 декабря.
Директор театра Станислав Спивак говорит, что в сроки можно было бы уложиться.
Станислав Спивак,
директор и режиссер Рубцовского драмтеатра:
Мои опасения связаны прежде всего с фасадом. Тут еще много работ, которые надо сделать до холодов, а к некоторым частям даже не приступали. Я все лето говорил подрядчику — торопитесь, выделите больше людей! Он виноват в большей степени, нестабильная работа приводит к задержкам.
Марина Зорина его настроений не разделяет.
Марина Зорина,
начальник управления по культуре, спорту и молодежной политике:
Я больше оптимист, а он (Спивак — прим. ред.) пессимист. Говорит, вот то не успевают, там не делают. Я говорю «Станислав Федорович, да ты посмотри! Ты встань в зале, взгляни на сцену. Тебе такое преображение даже во сне бы не приснилось!».
Все дороги ведут в театр
Рубцовский драмтеатр «спрятан» в стороне от центрального проспекта Ленина, найти его — отдельная эпопея. Чтобы добраться до здания, нужно было пройти или проехать по грязной колее.
Сейчас эту тропу заасфальтировали. Здесь хотят обустроить пешеходный бульвар, установить красивые скамейки и фонари.
Планы на новое здание грандиозные. В обновленный драмтеатр теперь можно звать не только коллег по цеху, но и музыкантов, танцоров, исполнителей.
Директор театра Станислав Спивак также хочет выйти на министра культуры России с предложением провести в Рубцовске фестиваль театров малых городов.
Сколько стоит проект
По словам Марины Зориной, изначально на реконструкцию решили выделить около 250 млн рублей. При этом инвестиционная программа предусматривала, что 50% средств выделит край, а еще 50 — муниципалитет.
Для Рубцовска эта сумма оказалась неподъемной. Даже когда смету пересчитали и сократили бюджет до 164 млн рублей. Выручил губернатор Томенко, который в 2018 году подписал указ о изменения финансирования: край дал 80% денег, 20% — Рубцовск.
Для сравнения: на строительство театра кукол было выделено 297,5 млн рублей. На строительстве художественного музея освоено 278 млн рублей, дополнительно на достройку выделено еще 611,7 млн. В 2020 году в Барнауле приступят к реконструкции краеведческого музея, на который запланировано выделить 300 млн рублей.