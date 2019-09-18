Пятое измерение. Как в главной библиотеке края «раздвигают» стены

Библиотека имени Шишкова продолжает грандиозное переформатирование пространств в соответствии со временем и потребностями своих гостей. В начале года здесь удивили посетителей обновленным первым этажом, на очереди — третий, где недавно начался ремонт. Его планируют закончить в декабре, и тогда библиотеку снова будет не узнать.

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То , что скрыто

Библиотека на улице Молодежной, 5 располагается с 1973 года, для своего времени это было суперсовременное здание, но давно настало время сделать ее более доступной, комфортной и соответствующей XXI веку. Реальные дела начались только в 2016 году, когда из краевого бюджета стало поступать целевое финансирование .

В начале 2019 года библиотека презентовала полностью модернизированный холл с красивыми и удобными зонами отдыха, стильным кафе, компьютерами для слабовидящих, стойками регистрации и самообслуживания и прочим.

Татьяна Егорова , директор библиотеки им. Шишкова. Дмитрий Лямзин.

Татьяна Егорова,

директор библиотеки им. Шишкова:

«На самом деле, модернизация выражается не только в ремонте и новой мебели, которую вы видите в холле. Это очень большая внутренняя работа. В 2016−17 году мы полностью заменили электропроводку, много средств ушло на пожарную безопасность. Серьезно вложились и в замену грузоподъемных механизмов, потому что на самом деле у нас 10 этажей хранилища и фонд 1,5 млн экземпляров, и 40 лет в библиотеке не было замены этого оборудования».

В начале 2017 года библиотека стала сотрудничать с рязанской проектно-производственной компанией «ВитаРус», которая специализируется на проектировании и оснащении именно библиотечных пространств. Чтобы модернизировать холл, потребовалось несколько месяцев и 12 млн рублей из краевого бюджета.

Выставочный зал и краеведение

Третий этаж стали ремонтировать раньше, чем второй, на это есть причины. Именно на третьем этаже проходит большинство событий «Шишковки» — концерты, встречи, выставки, там находится «стратегический» для главной региональной библиотеки краеведческий отдел и работают многочисленные клубы по интересам.

Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин. Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин. Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин. Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин. Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин. Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин. Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин. Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин. Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин. Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин. Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин. Ремонт третьего этажа в библиотеке им. Шишкова. Дмитрий Лямзин.

На ремонт этажа потратят 20 млн рублей. Пространство полностью переформатируют и «начинят» инженерией, стены «раздвинут» и сделают многофункциональные зоны.

Сейчас в библиотеке для ремонта заблокировали левое крыло. Выставочный зал немного уменьшится в объемах, зато станет более светлым и за счет новой мебели будет способен вместить 1000 изданий вместо 700.

Здесь будут и места для посетителей, которые смогут не переходить в другие залы для работы с выставочными экземплярами. Отделу краеведения отдадут обособленное помещение, где можно будет работать самостоятельно или собирать клубы и редакторские встречи.

«Цветовое решение интерьера — выбор сотрудников отделов, которые будут в этих интерьерах работать, — рассказывает Татьяна Егорова. — Дизайнеры предлагают несколько решений. Мы все пробуем на себе, представляем, сидели бы мы здесь, удобно ли было бы работать в том или этом пространстве».

«Птички» и «чипы»

В левом холле третьего этажа разместится огромное мозаичное панно-диптих с видами Алтая три метра в высоту и под два метра в ширину, в правом — места для отдыха.

В холлах также будут стеллажи с книгами. RFID-технологии (радиочастотная идентификация) позволяют выставлять больше изданий в открытых пространствах, чем библиотека активно воспользуется при модернизации всего своего здания.

Татьяна Егорова , директор библиотеки им. Шишкова. Дмитрий Лямзин.

«Надеемся, что у нас нет таких читателей, но если кто-нибудь захочет вынести книгу, то у него не получится», — говорит Татьяна Егорова.

В правом крыле третьего этажа останется зал общественных наук, в котором будет отдельное пространство для исторического клуба «Связь времен». Здесь оставят огромное деревянное маркетри работы Анатолия Щебланова с изображением Ленина, которое он изготовил специально для библиотеки к ее переезду в здание на Молодежной.

В зале общественных наук будут зоны с высокими и низкими посадочными местами. С «барными» стульями «Шишковка» уже экспериментировала в холле на первом этаже.

Оказалось, что такие пользуются спросом у молодых гостей библиотеки. «Кому-то удобно сидеть традиционно, а кому-то вот так взобраться, как воробушек на жердочку», — говорит Татьяна Егорова.

Большое количество изданий в зале общественных наук также будет находиться в открытом доступе.

Татьяна Егорова,

директор библиотеки им. Шишкова:

В зале, конечно, будет библиотекарь, который поможет сориентироваться, у нас есть своя система классификации, по которой расставлены издания. Но можно работать и самостоятельно. У нас и сейчас эти фонды открыты, но они размещены не очень удобно. Многие стесняются, у кого-то срабатывает стереотип, что нельзя брать «без спросу» или боязнь, что «не туда поставлю» книгу. Теперь все будет по-другому.

В центральном пространстве третьего этажа разместится конференц-зал, где будет возможность организовать и помещение для масштабного события, и несколько отгороженных друг от друга пространств, например, для работы «круглых столов» или секций на конференциях.

Татьяна Егорова,

директор библиотеки им. Шишкова:

Здесь будет отличный профессиональный звук. Буквально сегодня по дороге на работу я получила три запроса о том, чтобы провести у нас литературно-музыкальные встречи, так что это очень важно. Также будет мобильная сцена, система видеоконференцсвязи, большой экран. Библиотека может все!

Это помещение будет способно вместить 300 человек — серьезная конкуренция многим площадкам.

Рендеры интерьера третьего этажа «Шишковки». Эскизный дизайн-проект. Рендеры интерьера третьего этажа «Шишковки». Эскизный дизайн-проект. Рендеры интерьера третьего этажа «Шишковки». Эскизный дизайн-проект. Рендеры интерьера третьего этажа «Шишковки». Эскизный дизайн-проект. Рендеры интерьера третьего этажа «Шишковки». Эскизный дизайн-проект. Рендеры интерьера третьего этажа «Шишковки». Эскизный дизайн-проект. Рендеры интерьера третьего этажа «Шишковки». Эскизный дизайн-проект. Рендеры интерьера третьего этажа «Шишковки». Эскизный дизайн-проект. Рендеры интерьера третьего этажа «Шишковки». Эскизный дизайн-проект. Рендеры интерьера третьего этажа «Шишковки». Эскизный дизайн-проект.

Татьяна Егорова говорит, что библиотека планирует принять участие в конкурсе Минкульта РФ по проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал» — это трансляции выступлений российских и зарубежных звезд. Сейчас такой концертный зал уже работает на площадке краевой филармонии.

На третьем этаже также появится полноценная студия звукозаписи для радиопроектов «Шишковки».

Что новенького

«Нас часто спрашивают „чем будете удивлять“. Но библиотека — такая институция, которая не может далеко отходить от своих традиционных функций, от своего стержня, — считает Татьяна Егорова. — За счет таких модернизаций мы просто расширяем свои возможности, чтобы наша работа была осовременена и интересна. Теперь нельзя сказать, что библиотека — это не модно».

Одновременно с перестройкой третьего этажа, библиотека и архитекторы и дизайнеры компании «ВитаРус» уже готовят проект для ремонта второго.