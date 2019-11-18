Российский министр культуры рассказал, как относится к эротике в кино

Он отметил, что в целом нормально относится к показу откровенных сцен в фильмах, если они снят профессионально и если у картин с таким содержанием имеется соответствующий рейтинг.
«Понимаете, это не дело Министерства культуры — диктовать режиссерам, как снимать кино», — добавил Мединский.
Тема эротизма в отечественном кинематографе стала активно обсуждаться после выхода на большие экране фильма «Текст», в котором откровенно демонстрировались постельные сцены.
Актриса Кристина Асмус, участвовавшая в съемках, подверглась по этому поводу жесткой критике.