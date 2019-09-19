С цирком и без: как прошло открытие театрального фестиваля, посвященного Шукшину

Гости и случайные прохожие смогли послушать рассказы писателя в исполнении участников проекта #Шукшин_вслух. Также на площадке у фонтана работала тематическая фотозона с реквизитами из спектакля «И разыгрались же кони в поле…». Дети рисовали и играли с «морячком» и «куколкой», а взрослые смогли проверить свои знания об известном писателе и режиссере в викторине.

Больше всего гостей собрала площадка с актерами театра драмы и студентами театрального направления АГИК, Они разыграли перед зрителями мини-спектакль по рассказам и пьесе «До третьих петухов» Шукшина.

Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте , люди!» Анна Зайкова Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте , люди!» Анна Зайкова Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте , люди!» Анна Зайкова Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте , люди!» Анна Зайкова

Первыми перед барнаульскими зрителями выступил московский театр «У Никитских ворот» под руководством известного драматурга и режиссера Марка Розовского, который по видеозаписи поприветствовал гостей и участников фестиваля. Столичный театр показал спектакль «…и цирк!» по рассказу Шукшина «Чередниченко и цирк».