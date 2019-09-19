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С цирком и без: как прошло открытие театрального фестиваля, посвященного Шукшину

18 сентября в Барнауле у театра драмы прошло открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!», посвященного Василию Шукшину.

Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!»/
Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!»/
Дмитрий Лямзин

Гости и случайные прохожие смогли послушать рассказы писателя в исполнении участников проекта #Шукшин_вслух. Также на площадке у фонтана работала тематическая фотозона с реквизитами из спектакля «И разыгрались же кони в поле…». Дети рисовали и играли с «морячком» и «куколкой», а взрослые смогли проверить свои знания об известном писателе и режиссере в викторине.

Больше всего гостей собрала площадка с актерами театра драмы и студентами театрального направления АГИК, Они разыграли перед зрителями мини-спектакль по рассказам и пьесе «До третьих петухов» Шукшина.

Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!»
Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!»
Анна Зайкова
Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!»
Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!»
Анна Зайкова
Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!»
Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!»
Анна Зайкова
Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!»
Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!»
Анна Зайкова

Первыми перед барнаульскими зрителями выступил московский театр «У Никитских ворот» под руководством известного драматурга и режиссера Марка Розовского, который по видеозаписи поприветствовал гостей и участников фестиваля. Столичный театр показал спектакль «…и цирк!» по рассказу Шукшина «Чередниченко и цирк».

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