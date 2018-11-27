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Культура
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«Спасибо всем, кто за меня голосовал». Школьница из Барнаула вошла в десятку на «Детском Евровидении»

Юная певица из Барнаула Анна Филипчук заняла 10-е место на прошедшем в Минске финале вокального конкурса «Детское Евровидение».

Анна Филипчук.
Анна Филипчук.
Источник: из личного архива

Финал конкурса состоится 25 ноября в Беларуси на сцене «Минск-Арены». Анна Филипчук, выступавшая под номером 5, исполнила песню «Непобедимые» и набрала 122 балла — это 10-е место. В конкурсе участвовали представители 20 стран.

Интересно, что клип, снятый на эту композицию, за непродолжительное время набрал в сети более 500 тыс. просмотров, рассказали Dni24.ru.

Сама Анна на вчерашнюю информацию об итогах конкурса написала на своей страничке в соцсети ВКонтакте:

Спасибо большое всем кто голосовал за меня, за ваши добрые слова поддержки, постараюсь в скором времени всем ответить. Люблю вас!

Анна выступала в шоу-театре песни «Каприз» имени Елены Щербаковой, не раз побеждала в музыкальных конкурсах, имеет статус «Маленькая мисс Барнаула-2013». Сейчас она — студентка академии популярной музыки Игоря Крутого.

В прошлом году дошла до полуфинала международного конкурса «Детская Новая волна». Свою первую сольную песню Анна исполнила уже в пятилетнем возрасте, а спустя два года начала принимать участие в различных вокальных конкурсах, которые принесли юной артистке популярность, сообщает страничка в ВК «В мире кино и эстрады».

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