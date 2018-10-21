Что известно о дочери экс-депутата Госдумы от Алтайского края, которая прошла в шоу «Голос»

19 октября в эфире Первого канала показали очередной выпуск шоу «Голос», в котором участники проходили слепое прослушивание. Одобрение жюри на последних секундах получила юная Арина Багарякова. Позже выяснилось, что она дочь известного в прошлом на Алтае политика Алексея Багарякова. Что помимо этого известно о девушке.

Когда родилась и где выросла

Арина родилась в 2000 году, на данный момент ей 17 лет. Перед своего выступления она рассказала, что окончила школу в этом году и что будет учиться социологию в РАНХиГСе. Девушка живет в Москве.

Семья певицы

О ее семье известно не много. Отец Алексей Багаряков был депутатом Госдумы от Алтайского края, затем перебрался в Екатеринбург. В столице Урала с 2011 по 20112 годы он занимал должность заместителя председателя правительства Свердловской области. После ряда скандалов своего поста он лишился.

Алексей Багаряков. Анна Зайкова

У Арины есть трое младших братье — Евгений, Григорий и Алексей. О матери певицы мало что известно.

Конкурсный опыт

Девушка занимается музыкой с детства — Арина окончила музыкальную школу по классу фортепиано, пела в музыкальном театре «Домисолька». Принимала участие в шоу «Синяя птица» на телеканале «Россия 1», прослушиваниях в «Голос. Дети», конкурсе «Золотая нота» в Москве.

Самым неудачным опытом стал отбор на «Детское Евровидение-2013». Тогда после своего выступления юная Арина, считавшаяся фаворитом, с треском пролетела, заняв последнее 18 место и набрав всего 1,62% голосов.

Сам Алексей Багаряков рассказал, что Арина, конечно, очень расстроилась. Но характером дочь пошла в него, поэтому сразу заявила, что будет и дальше прорываться вперед к своей цели и мечтает стать известной певицей.

Что Арина рассказала о себе на «Голосе»

«Можно сказать, что я пишу музыку. Вдохновение приходит по-разному», — призналась 17-летняя девушка. «У меня просто плохая память, и я всегда все записываю скорей, чтобы запомнить», — уточнила она. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев поинтересовался у конкурсантки, что она будет делать, если вдруг на сцене захочет есть. «Ну, кушать всегда хочется», — ответила Арина Багарякова.