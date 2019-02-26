Шнурова включили в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре

В Общественный совет при комитете по культуре Госдумы включены несколько новых участников, в том числе лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Глава комитета Елена Ямпольская у себя в Facebook выразила радость, что «Шнуров увидел здесь любопытную перспективу» и призвала всех — либералов, левых, правых, консерваторов — «быстрее кричать».

И добавила, что совету надо расширяться и дальше за счет независимо мыслящих и смелых людей с оригинальными суждениями и мыслями.

Также в совет вошли митрополит Тихон (Шевкунов), дрессировщик Эдгард Запашный, писатель Евгений Водолазкин, пишет «Росбалт».

Первый состав Общественного совета при думском комитете по культуре учредили около месяца назад. В совет тогда вошли, в том числе спрецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, музыкант и поэт Андрей Макаревич.

Ранее адвокат Шнурова пожаловался на депутата-единоросса в комиссию по этике Госдумы.