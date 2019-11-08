Галерея «Республика ИЗО» объявила сбор картин на выставку художников «Слет». Представить работы может любой человек, не состоящий в Союзе художников. Быть старше 35 лет — главное и единственное условие для участия в выставке.

До 15 ноября галерея закрыта на переэкспозицию, но работа там идет: с четверга по воскресенье с 13:00 до 19:00 здесь принимают картины художников. Прием продлится до 10 ноября.

Авторы выставки могут иметь любой уровень художественного образования, главное — не состоять в профессиональном союзе. Это люди, которые учились на художников, но по каким-то причинам стали работать по другим специальностям. Или вовсе не имеющие образования самодеятельные живописцы и графики, для которых рисование — любимое хобби.

Выставка «Собрание» в галерее «Республика ИЗО», сентябрь 2019 год altapress.ru

От одного автора на выставку принимают не более пяти работ. В галерее нет выставкома, работы не отбирают. «Может, вам выслать работы для предварительного просмотра? А то я приеду, а вы мне откажете», — пишут в «Республику ИЗО» обеспокоенные авторы.

В действительности отказа не получает никто. Такие правила придумали в самой галерее. В этом весь смысл и уникальность вернисажа — выставляется все, что принесли.

Цифра Галерея рассчитывает принять минимум 300−350 работ от 100−150 авторов.

Идея показывать работы «несоюзных» художников появилась в 2017 году. Тогда после череды выставок молодых авторов «Республика ИЗО» открыла экспозицию картин «50+", где собрала произведения, выполненные людьми старшего поколения. В проекте приняли участие 40 авторов из Барнаула и Алтайского края, которые представили более 150 живописных и графических работ.

«Была допущена серьезная ошибка, — вспоминает комиссар «Республики ИЗО» Вадим Климов. — Мы как-то случайно отсекли художников, имеющих профессиональное образование или хотя бы начальное художественное — школу. На следующий год, делая выставку «От 35 до бесконечности», я понял, что надо расширять охват творчески инициативных авторов».

Галерея «Республика ИЗО». Анна Воробьева.

Для этого пришлось изменить возрастные категории. В советское время сложилась градация, в которой с 16 до 35 лет художник считается молодым. Для молодых профессиональных художников есть масса возможностей, а вот людям от 35 лет, притом что они еще и не состоят в союзе, приходится нелегко, нет даже места для выставок.

«Доказано, и неоднократно, что есть профессионалы, которые имеют популярность, а уровень их ниже табурета, и есть люди, у которых почти нет никакого образования — народный художник Алтайского края Михаил Будкеев, например, — говорит Климов. — Мы должны покинуть эту территорию постсовка с его жестким делением на любителей и профессио­налов».

Нынешний «Слет» — в некотором роде ребрендинг выставки «От 35 до бесконечности». Теперь в «Республике ИЗО» можно будет увидеть и профессиональные, и самодеятельные работы.

«Наша задача — формирование интереса к изобразительному искусству и повышение профессионального уровня, потому что, только участвуя в больших выставках, можно понять степень мастерства, осознать свой творческий путь и оценить свое место в искусстве», — подытоживает комиссар галереи.

Арт-ярмарка в галерее «Республика ИЗО». Светлана Васюченко.

«Республика ИЗО» планирует выпустить электронный каталог выставки «Слет». Участие в нем для художников будет стоить от 100 до 300 рублей в зависимости от количества работ. Бумажные каталоги слишком дороги и печатаются ограниченным тиражом. С электронным у художников будет возможность не только повысить статус, но делиться творчеством со всем миром.

«Слет» откроется 16 ноября и будет работать до 29 декабря.