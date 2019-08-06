«Взросление» и прорыв: 5 причин, почему театр кукол «Сказка» может «выстрелить» в новом сезоне

Театр кукол «Сказка» в новом сезоне намерен «повзрослеть», вложиться в труппу и пригласить экстравагантных режиссеров. И все это — в новом здании. Так «Сказка» надеется вернуть прежнюю славу, когда ее спектакли обсуждали по всей стране. Altapress.ru нашел пять причин, почему барнаульский театр кукол может совершить прорыв уже в новом сезоне.

1. «Взросление» театра

Директор «Сказки» Надежда Васильева говорит, что театры кукол по всей России сегодня стремятся вернуть взрослого зрителя.

Надежда Васильева,

директор театра кукол «Сказка»:

Почему-то сложилось убеждение, что «Сказка» — это театр для детей. Хотя, если мы вспомним 1980-е годы и эпоху режиссера Евгения Гимельфарба, здесь ставились очень обсуждаемые спектакли для взрослых — «Декамерон», «Жили-были», «Двенадцать месяцев», «Тиль».

Обучение актеров театра кукол «Сказка» Алиса Батурина

Еще один аргумент в сторону введения взрослого репертуара — удержание артистов в театре.

Надежда Васильева,

директор театра кукол «Сказка»:

Когда я пришла в театр, у актеров была какая-то неловкость. Мол, да я там работаю в театре кукол, какой-то перчаточной куклой играю. Чтобы стеснение за профессию не возникало, нужно давать актерам хорошую почву для творческой реализации.

2. Обновление труппы

Когда с режиссерами завели разговор о «повзрослении» репертуара, возник вопрос о профессионализме артистов. Помимо пластики, вокальных, речевых данных, они должны уметь идеально водить всех кукол — тростевых, планшетных, перчаточных и марионеток.

Сегодня в труппе только две актрисы, которые обучались кукловождению, причем еще в Советском Союзе. Остальные — выпускники Алтайского института культуры. Поэтому руководство приняло решение о дополнительном образовании актеров. Деньги на это выделил краевой бюджет.

Обучение актеров театра кукол «Сказка» Алиса Батурина

Дважды в год с артистами театра кукол занимаются педагоги из новосибирского театрального вуза. Актеры уже освоили «петрушек», перешли к планшетным куклам, впереди — тростевые и марионетки. По словам директора, с началом обучения спектакли «заиграли» совершенно по-другому.

Обучение актеров театра кукол «Сказка» Алиса Батурина

Перед введением нового репертуара театр задумался и о расширении труппы, в том числе о привлечении профессиональных артистов. Но здесь возникли трудности.

Надежда Васильева,

директор театра кукол «Сказка»:

В стране дефицит кукольников — их катастрофически не хватает. Актеров театра кукол готовят только в Ярославле, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Их выпускают раз в год или через год по 12−15 человек. Прошлый выпуск новосибирского вуза полностью забрал местный театр кукол.

Эскизы к спектаклю «Недоросль» Предоставлено altapress.ru Эскизы к спектаклю «Недоросль» Предоставлено altapress.ru Эскизы к спектаклю «Недоросль» Предоставлено altapress.ru Эскизы к спектаклю «Недоросль» Предоставлено altapress.ru Эскизы к спектаклю «Недоросль» Предоставлено altapress.ru

Сейчас театр пытается переманить некоторых выпускников из Ярославля. Переедут ли они в Барнаул, пока вопрос: слишком много предложений из других городов по всей стране.

Также «Сказка» сотрудничает с алтайским колледжем культуры. Трое будущих выпускников пополнят труппу уже в следующем году. В этом сезоне все они будут играть в новом спектакле «Недоросль», а один исполнит роль Дуремара в премьерном «Буратино». Вместе с другими артистами они обучаются у новосибирских педагогов.

«Сказка» готова принимать также людей с любым театральным образованием. Ближайший кастинг пройдет 26 августа.

3. Экстравагантные режиссеры

Обучение актеров театра кукол «Сказка» Алиса Батурина

Главного режиссера театр кукол пока не ищет. По словам директора, сейчас в этом нет острой необходимости.

Надежда Васильева,

директор театра кукол «Сказка»:

Год расписан наперед, у нас запланированы пять спектаклей — их поставят пять разных режиссеров. Принятие главного режиссера — очень серьезный вопрос. Сейчас у нас все хорошо складывается, а может прийти человек с собственными амбициями и все разрушить. Мы приглашали одного человека «на смотрины» — не сошлись. Поэтому очень осторожно относимся к этому вопросу.

Сейчас в театре кукол ставят «Недоросля». Режиссер — Светлана Дорожко из Санкт-Петербурга. Премьера состоится 26 сентября.

Обучение актеров театра кукол «Сказка» Алиса Батурина

Зимой и летом 2020 года из Северной столицы приедут еще два режиссера. Екатерина Ложкина поставит, как говорят в театре, «хорошую социалочку» — сказку «Добрый лось» по стихам американского писателя Доктора Сьюза. Лауреаты «Золотой маски»: художник Алевтина Торик и режиссер Петр Васильев — займутся постановкой «Все мыши любят сыр», это своеобразная история Ромео и Джульетты.

Будущей весной придет режиссер Павел Овсянников, который уже знаком публике по спектаклю «Черная курица». Он поставит спектакль «Цветик-семицветик».

Еще один эксперимент — работа с авангардистом кукольного мира, режиссером из Белоруссии Александром Янушкевичем.

Надежда Васильева,

директор театра кукол «Сказка»:

Это очень экстравагантный режиссер. Мы еще не определились с материалом, но это точно будет современная взрослая постановка. Возможно, мы затронем тему женского одиночества или насилия среди подростков. В любом случае, получится что-то нестандартное. Но мы будем готовить зрителя ко встрече с таким репертуаром.

4. Новое здание

Новое здание театра кукол «Сказка» Предоставлено altapress.ru

Одной из главных фишек для привлечения зрителя станет открытие нового здания театра на улице Пушкина. Уже сейчас строители приступили к облицовке здания, внутренней отделке. Закупается мебель для интерьера и необходимое оборудование.

Здание обещали достроить в ноябре, но войти в него зрители смогут позже — по словам Васильевой, около двух месяцев займет оформление документов на передачу объекта театру.

5. Фестиваль «Зазеркалье»

Обучение актеров театра кукол «Сказка» Алиса Батурина

Здание планировали открыть к началу первого фестиваля театров кукол «Зазеркалье», который пройдет с 8 по 12 ноября. Фестиваль торжественно откроют в концертном зале «Сибирь». Конкурсные спектакли покажут в Музыкальном и Молодежном театрах, в драме и самой «Сказке».

В репертуаре «Зазеркалья» поровну распределены кукольные спектакли для самых маленьких зрителей, для школьников и для взрослых. Среди участников и гостей — театры из Кемерова, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Томска, Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. По словам Надежды Васильевой, цель фестиваля — привлечь внимание зрителя к театру кукол и показать его разнообразие.

Московский детский камерный театр привезет в Барнаул спектакль «Письмовник» по современному роману Михаила Шишкина, который был номинирован на главную театральную премию «Золотая маска». Это история двух молодых людей, разделенных ужасом войны, которые пытаются преодолеть его хаос посредством писем друг другу.

Питерский театр Karlsson Haus покажет еще одного номинанта «Золотой маски», спектакль «Ваня» с рейтингом 18+. С помощью кукол здесь расскажут историю о загадочной русской душе.

Подарком для ценителей станет приезд бурятского театра «Ульгер» вместе с режиссером Яной Туминой, которая в этом году получила «Золотую маску» как лучший режиссер кукольного театра.