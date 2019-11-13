Среди будущих супергероев Marvel появятся первые женщина-мусульманка и мужчина-гей

Супергероиню-мусульманку зовут Камала Кхан. Про историю этой девушки снимут отдельный сериал. Всех трех супергероев затем можно будет увидеть в шоу на стриминговом сервисе Disney+, а позднее и в картинах студии.
Ранее Файги также подтвердил, что в новом фильме «Вечные» появится первый супергерой-гей. По сюжету он будет женат, у него есть семья «и это лишь малая часть того, кем он является». Любители комиксов считают, что этого персонажа сыграет актер Ричард Мэдден.
В киновселенной Marvel уже есть девушка нетрадиционной сексуальной ориентации — это супергероиня Валькирия, которую играет актриса Тесса Томпсон.