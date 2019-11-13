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Культура

Среди будущих супергероев Marvel появятся первые женщина-мусульманка и мужчина-гей

Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги назвал имена новых супергероев, которые будут в будущих фильмах киностудии. На экранах появятся такие персонажи комиксов, как Лунный Рыцарь, Женщин-Халк и Мисс Марвел, которая станет первой мусульманкой этой киновселенной. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Халк
Халк
СС0

Супергероиню-мусульманку зовут Камала Кхан. Про историю этой девушки снимут отдельный сериал. Всех трех супергероев затем можно будет увидеть в шоу на стриминговом сервисе Disney+, а позднее и в картинах студии.

Ранее Файги также подтвердил, что в новом фильме «Вечные» появится первый супергерой-гей. По сюжету он будет женат, у него есть семья «и это лишь малая часть того, кем он является». Любители комиксов считают, что этого персонажа сыграет актер Ричард Мэдден.

В киновселенной Marvel уже есть девушка нетрадиционной сексуальной ориентации — это супергероиня Валькирия, которую играет актриса Тесса Томпсон.

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