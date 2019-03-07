Стало известно, сколько денег в Алтайском крае тратят на «окультуривание» одного человека

Алтайский край тратит на культуру только 302,7 рубля на человека и находится на 11-ом месте в рейтинге культурной «щедрости», пишут «Новые известия», проанализировавшие расходы на национальные проекты.

Незадолго до февральского послания президента появились нацпроекты, которые должны к 2024 году вывести Россию в число мировых лидеров по основным показателям. Среди них и нацпроект «Культура». Однако, по подсчетам «Новых известий», в 72 регионах страны расходы на культуру в 2019 году снизятся.

В Приморье, например, на 53,44% — это самое большое снижение. Челябинскую область, напротив, ждет самый большой рост — здесь расходы на культуру увеличатся на 56,91%. В целом же по стране в 2019 году денег на культуру потратят на 7,21% меньше, чем в 2018-м.

Размер средств, выделенных на проект «Культура», по мнению авторов исследования, ничтожен. На шесть лет — 113,5 млрд рублей, то есть 18,9 млрд в год. В общем разрезе это 0,44% бюджета от всех нацпроектов.

В правительстве обеспокоены тем, что нашей культуре не хватает технического оснащения и инфраструктуры. На эти цели потратят 80% всех выделенных средств.

«Новые Известия» проанализировали, какие регионы оказались самыми «культурно-щедрыми». Для этого посчитали, сколько денег было потрачено в 2018 году на душу населения.

По данным Единого портала бюджетной системы Российской федерации, лидером стал Ненецкий автономный округ — здесь на одного человека на культуру тратят 13 235,8 рублей. В тройке также Магаданская область (4 923) и Москва (3 734,2). Далее следует Сахалинская область и Санкт-Петербург.

Алтайский край в этом рейтинге занимает 11-е место. У нас на душу населения «культурных» денег приходится 302,7 рубля.

Если с Москвой и Санкт-Петербургом все понятно: здесь сосредоточены основные музеи, галереи, театры, культурные центры, то в провинции не все так однозначно.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко связывает «скупость» регионов с приоритетами в распределении финансов.

Елена Драпеко,

депутат Госдумы , первый заместитель председателя комитета по культуре:

Посмотрите бюджет Ямало-Ненецкого АО и бюджет Алтайского края. И вы все поймете. Общая сумма складывается из денег, которые вкладывает субъект РФ и денег, которые дает федеральное правительство. В Ненецком округе своих денег много. А на Алтае были стихийные бедствия. У них аграрный сектор находится в катастрофическом состоянии, очевидно, что в первую очередь надо тратить деньги на подъем сельского хозяйства.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба правительства края, в 2019 году на губернаторские гранты в сфере культуры из регионального бюджета выделят 17 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2018-м.