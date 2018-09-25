Театры со всей России съехались в Барнаул на фестиваль имени Валерия Золотухина

С 25 по 30 сентября в Барнауле проходит главное театральное событие года — III всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. В этот раз из 50 заявок экспертный совет отобрал 12 спектаклей. Плюс два театра приехали в качестве гостей.

Директор фестиваля и руководитель Молодежного театра Алтая Ирина Лысковец говорит, что с каждым разом подготовка проходит все волнительнее и хочется чем-то удивить зрителя.

В афише люди самых разных возрастов и взглядов найдут что-то для себя. Хотя ставка сделана на молодежные постановки, на интересные режиссерские, сценарные и художественные решения, на имена молодых постановщиков, которые уже «засветились» на других конкурсах.

Показы пройдут одновременно на трех площадках — МТА, театре драмы и музыкальном театре. После каждого конкурсного дня жюри будет обсуждать постановки.

Артисты Молодежного театра Алтая предлагали всем сняться в кино и приглашали на фестиваль Золотухина. Анна Зайкова

Председатель Алтайского отделения Союза театральных деятелей Олег Пермяков говорит, что на этом фестивале зрители и специалисты сделают для себя открытия. Например, в фестивале участвует город Мирный, в котором театр возник «буквально вчера». Или Няганский театр, который привезет «история жизни и смерти в 14-и уроках» — спектакль «Наш класс».

Председатель жюри, заведующая кабинетами драматических и национальных театров организационно-творческого отдела Центрального аппарата Союза театральных деятелей России Марина Корчак сказала, что фестиваль Золотухина — один из тех, на которые хочется возвращаться. Во-первых потому что Алтай — уникальное место, во вторых «из-за долга перед Валерием Сергеевичем».

Марина Корчак,

председатель жюри III театрального фестиваля имени В.С. Золотухина:

Валерий Сергеевич — человек из провинции, который сделал сам себя. В этом мы с ним похожи. Как бы ему не было тяжело в жизни, он никогда не унывал. Это замечательное качество — оптимизм во всем. И это чувствуется в Барнауле и в Молодежном театре, который организует фестиваль.

В составе жюри — актеры, режиссеры, преподаватели ГИТИСа, историки и критики театра, Яна Глембоцкая, ректор Новосибирского театрального института.

30 сентября, в 17:00, в завершении фестиваля покажут спектакль «Мамаша Кураж» Бертольда Брехта в исполнении студии «ПЕВЦОВЪтеатр». Главную роль в нем сыграет супруга основателя студии Дмитрия Певцова актриса Ольга Дроздова.

Полную программу фестиваля смотрите в календаре Афиши.