Топ-8 фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах в октябре

Ждем возвращения Малефисенты и Терминатора, будем смотреть красивейшего «Джокера», посмеемся над «Семейкой Адамс», совершим волшебное путешествие на Эверест — в этом месяце киноманам будет чем заняться. В обзоре altapress.ru — лучшие фильмы октября.

Эверест

С 3 октября

Китай, США, 2019. Режиссеры: Джилл Калтон, Тодд Вилдерман. В ролях: Хлоя Беннет, Альберт Цай, Тензинг Норгай Трэйнор, Джозеф Иццо, Эдди Иззард, Сара Полсон, Цай Чинь.

Лу случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Теперь их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, но зато новый друг девочки умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой — на Эверест.

Джокер

С 3 октября

Канада, США, 2019. Режиссер: Тодд Филлипс. В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен, Шей Уигэм, Билл Кэмп, Гленн Флешлер.

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Гемини

С 10 октября

Китай, США, 2019. Режиссер: Энг Ли. В ролях: Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Бенедикт Вонг, Дуглас Ходж, Теодора Вулли, Ральф Браун.

Генри Броган, первоклассный киллер, неожиданно для себя сталкивается в противостоянии со своим молодым клоном.

Малефисента: Владычица тьмы

С 17 октября

США, 2019. Режиссер: Хоаким Роннинг. В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Имелда Стонтон, Мишель Пфайффер, Джуно Темпл, Дэвид Гяси, Эд Скрейн.

Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.

Текст

С 24 октября

Россия, 2019. Режиссер: Клим Шипенко. В ролях: Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский, Софья Озерова, Максим Виноградов, Виталий Хаев, Дмитрий Глуховский, Кирилл Нагиев.

27-летний Илья Горюнов семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Он понимает, что к прежней жизни не вернуться. Парень не собирался мстить Петру, который отправил его в тюрьму, но другого выхода нет. Илья получает доступ к его смартфону, а с ним и к жизни молодого человека — его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

Зомбилэнд: Контрольный выстрел

С 24 октября

США, 2019. Режиссер: Рубен Фляйшер. В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Зои Дойч, Билл Мюррей, Розарио Доусон, Дэн Эйкройд.

Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

Семейка Аддамс

С 31 октября

Великобритания, Канада, США, 2019. Режиссеры: Грег Тирнан, Конрад Вернон. В ролях: Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард, Ник Кролл, Снуп Догг, Бетт Мидлер.

Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс.

Терминатор: Темные судьбы

С 31 октября

США, Китай, 2019. Режиссер: Тим Миллер. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Эдвард Ферлонг, Том Хоппер, Наталия Рейес, Гэбриел Луна, Кассандра Старр.

Действие нового фильма разворачивается спустя много лет после событий «Терминатора 2». Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.