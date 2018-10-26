Топ-7 кинопремьер ноября, которые нельзя пропустить

Новая девушка с драконом, все принцессы Диснея, Робин Гуд, каким мы его еще не видели — в ноябре есть много причин сходить в кино. Лучшие кинопремьеры — в нашем обзоре.

Оверлорд

С 8 ноября. Режиссер: Джулиус Эйвери. США, 2018.

Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами поселок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.

Девушка , которая застряла в паутине

С 8 ноября. Режиссер: Федерико Альварес. Великобритания, Германия, Швеция, Канада, США, 2018.

Шведский писатель Стиг Ларссон написал три книги о журналисте Микаэле Блумквисте и хакерше Лисбет Саландер: «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки».

В этой части Саландер выходит на киберпреступников, зовущих себя «пауками». Микаэль Блумквист переживает трудный период: его травят за непрофессионализм. Хакерше и журналисту суждено встретиться снова и расследовать убийство видного американского ученого.

Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда

С 15 ноября. Режиссер: Дэвид Йейтс. Великобритания, США, 2018.

Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете.

Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит.

В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

Ральф против интернета

С 22 ноября. Режиссер: Фил Джонстон, Рич Мур. США, 2018.

Действие сиквела происходит через шесть лет после событий, о которых рассказывается в анимационном фильме «Ральф». На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

Апгрейд

С 22 ноября. Режиссер: Ли Уоннелл. Австралия, 2018

В недалеком будущем технологии контролируют все процессы жизни человечества. Технофоб Грей в результате нападения банды отморозков теряет жену, а сам оказывается парализованным. Его единственная надежда на отмщение — новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант «стем» не только ставит Грея на ноги, но наделяет его суперсовременным кибер-мозгом и сверхчеловеческими способностями.

Вдовы

С 22 ноября. Режиссер: Стив МакКуин. Великобритания, США, 2018.

Фильм основан на британском телесериале 1983 года. Это история о женах грабителей, погибших при неудачном налёте. Новоиспеченные вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил их мужей.

Робин Гуд: Начало

С 29 ноября. Режиссер: Отто Батхёрст. США, 2018.

Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.

Новый Робин Гуд, по словам режиссера, — сильно милитаризованный анархист-революционер. Кроме того, после крестового похода защитник бедных страдает от посттравматического синдрома.