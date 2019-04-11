Три девушки в эротичных костюмах записали клип высоко в горах Алтая

Новосибирское трио скрипачек Silenzium представило новый клип, снятый на Алтае. Девушки приехали в Онгудайский район, где сыграли кавер песни Enjoy the Silence группы Depeche Mode, пишут «Новости Горного Алтая».

Трио Silenzium из Новосибирска сняло в Онгудайском районе клип на кавер песни Enjoy the Silence группы Depeche Mode.

Это не только новое видео группы, но и своего рода презентация нового состава. От прежнего Silenzium осталась виолончелистка Наталья Григорьева, а на скрипках сыграли новички — выпускницы Новосибирской консерватории Мила Семенова и Вероника Какышева.

Наталья сыграла в клипе королеву, а Мила и Вероника стали стражницами, которые в соблазнительно обтягивающих черных одеяниях с заклепками охраняют ворота рая.

На съемки клипа ушло два дня, деньги на создание видео по традиции собирали поклонники группы, бюджет составил 70 тысяч рублей.

Напомним, ранее группа дважды снимала клипы в Онгудайском районе и один раз — в Белокурихе.