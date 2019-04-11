Три девушки в эротичных костюмах записали клип высоко в горах Алтая

Это не только новое видео группы, но и своего рода презентация нового состава. От прежнего Silenzium осталась виолончелистка Наталья Григорьева, а на скрипках сыграли новички — выпускницы Новосибирской консерватории Мила Семенова и Вероника Какышева.
Наталья сыграла в клипе королеву, а Мила и Вероника стали стражницами, которые в соблазнительно обтягивающих черных одеяниях с заклепками охраняют ворота рая.
На съемки клипа ушло два дня, деньги на создание видео по традиции собирали поклонники группы, бюджет составил 70 тысяч рублей.
Напомним, ранее группа дважды снимала клипы в Онгудайском районе и один раз — в Белокурихе.