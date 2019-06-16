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Культура

В Алтайском крае ищут «провинциальных чудиков»

В Бийске пройдет фестиваль деревенского юмора «Провинциальные чудики». Управление культуры, спорта и молодежной политики города ищет участников, говорится в сообщении КСМП в группе Вконтакте.

Фестиваль косплея в Бийске.
Фестиваль косплея в Бийске.
vk.com/akumafest

Фестиваль пройдет в рамках Шукшинских дней Алтае. Участниками могут стать как бийчане, так и жители края, Республики Алтай и других регионов.

Праздник состоится 25 июля в бийском Дворце культуры. В конкурсной программе несколько номинаций. Победителям обещают специальные призы и памятные дипломы.

Церемония награждения пройдёт на сцене Петровского бульвара 26 июля.

Напомним, в 2019 году в честь 90-летия Василия Шукшина в Алтайском крае запланировано около 50 мероприятий. Празднования пройдут с 23 по 27 июля. Хэдлайнером станет Надежда Бабкина. Также регион посетят актеры Дмитрий Певцов и Елена Сафонова, поэт Игорь Волгин, литератор Сергей Шаргунов.

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