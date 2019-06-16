В Алтайском крае ищут «провинциальных чудиков»

Фестиваль пройдет в рамках Шукшинских дней Алтае. Участниками могут стать как бийчане, так и жители края, Республики Алтай и других регионов.
Праздник состоится 25 июля в бийском Дворце культуры. В конкурсной программе несколько номинаций. Победителям обещают специальные призы и памятные дипломы.
Церемония награждения пройдёт на сцене Петровского бульвара 26 июля.
Напомним, в 2019 году в честь 90-летия Василия Шукшина в Алтайском крае запланировано около 50 мероприятий. Празднования пройдут с 23 по 27 июля. Хэдлайнером станет Надежда Бабкина. Также регион посетят актеры Дмитрий Певцов и Елена Сафонова, поэт Игорь Волгин, литератор Сергей Шаргунов.