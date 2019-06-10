В Алтайском крае снимут кино про легендарного Калашникова

В год столетия оружейника Михаила Калашникова в Алтайском крае снимут документальный фильм. У ленты есть рабочее название — «Одной дорогой со страной», сообщает ГТРК «Алтай». Съемки пройдут как на родине Калашникова в селе Курья, так и на оборонных предприятиях в Ижевске.

На фильм алтайское отделение союза кинематографистов получило президентский грант — около 1,5 млн рублей. В 30-минутное кино войдут интервью коллег, друзей и родственников конструктора, а также редкие кадры кинохроники.

Режиссер, председатель краевого отделения кинематографистов Владимир Кузнецов отметил, что тяжело делать фильм о человеке, которого нет в живых. Приходится основываться на воспоминаниях тех людей, которые хорошо его знали.

Владимир Кузнецов,

председатель Алтайского отделения Союза кинематографистов РФ:

«Будем снимать простых работяг, к которым Калашников подходил, общался. Он не был никогда звездой. Он был простой, нормальный, деревенский парень. Есть у нас удивительная кинохроника, где он говорит, что каждый приезд на Алтай ищет ковыль. Его воспоминания детства были связаны с тем, как ковыль колышется в полях. Он говорил, что у него от этой красоты даже сердце замирало.

Калашников говорил, что если бы не война, то он бы лучше изобретал сельхозтехнику, добавил Кузнецов. «И может быть, он бы изобрёл что-то сверх-уникальное в этой отрасли», — считает кинематографист.

Съёмки фильма начнутся в июле. Премьера запланирована на ноябрь. Кино покажут в эфире регионального и федерального телевидения.

Ранее сообщалось, что режиссер Сергей Бодров-старший приступил к съемкам фильма о Михаиле Калашникове.