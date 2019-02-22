В Барнауле бесплатно покажут авторское новосибирское кино

Отец и сыновья из Кротово

Последний фильм выдающегося российского кинодокументалиста Валерия Соломина. После смерти мастера картину завершили его дети Виктор и Евгений.

Это фильм о Василии Абрамове и двух его взрослых сыновьях, которые живут в труднодоступной и малонаселенной сибирской деревне Кротово. Все семьи, кроме Абрамовых, давно уехали. Только благодаря чуду в деревне до сих пор есть электричество и ее не вычеркнули из реестра областных населенных пунктов.

У семьи лошади, коровы, курицы, арбузное поле, покосы. Они честно работают. Но однажды в драке сыновья Петр и Дмитрий убивают человека. Они получают срок, а их отец Василий Дмитриевич остается наедине со своим большим хозяйством. Несколько лет он будет стараться делать все, чтобы сыновьям было куда вернуться из колонии.

Сильная доля

Картина молодого режиссера Вадима Воронцова — это история 12-летнего мальчика Феди, он перенес тяжелый менингит в раннем детстве, чуть не умер и лишился слуха. Но смог научится говорить и учится в шестом классе обычной гимназии в Академгородке.

У Феди есть музыкальный педагог Алексей Иванович Бороздин. Он 40 лет занимается с детьми с тяжелыми ментальными нарушениями, от которых отказалась и медицина, и педагогика. С помощью музыки Бороздин много лет работал над тем, чтобы глухой ребенок научился говорить и общаться настолько, чтобы учиться в обычной, а не коррекционной школе.

После просмотра фильмов можно будет обсудить работы с авторами. Показ пройдет 27 февраля в 18:00 в кинотеатре «Премьера». Вход свободный.