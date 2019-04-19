В Барнауле открыли цифровую выставку великих импрессионистов XIX века

Клод Моне, Камиль Писсарро, Эдгар Дега, Пьер-Огюст Ренуар, Поль Гоген и постимпрессионист Ван Гог — все они отказались от традиционной живописи, пытаясь запечатлеть момент и настроение.

Полотна знаменитых живописцев оказались в Барнауле благодаря проекту художественного музея. В его первой части в прошлом году барнаульцы могли увидеть выставку Ван Гога. «Клод Моне. Век импрессионизма» — продолжение сотрудничества с компанией «Арт-экспо».

Картины выполнены в технике жикле. Это высокоточная струйная печать на натуральном холсте, которая полностью воссоздает шедевры, воспроизводит мельчайшие нюансы цвета и светотени, передает характер и фактуру мазка. Высокотехнологичное оборудование способно воспроизвести 16 миллионов цветов.