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Культура

В Барнауле открыли цифровую выставку великих импрессионистов XIX века

В экспозиции краевого художественного музея — 47 высокоточных копий картин самых известных художников-импрессионистов Монмартра XIX века.

Выставка "Клод Моне. Век импрессионизма" в Барнауле.
Выставка "Клод Моне. Век импрессионизма" в Барнауле.
Анна Зайкова.

Клод Моне, Камиль Писсарро, Эдгар Дега, Пьер-Огюст Ренуар, Поль Гоген и постимпрессионист Ван Гог — все они отказались от традиционной живописи, пытаясь запечатлеть момент и настроение.

Полотна знаменитых живописцев оказались в Барнауле благодаря проекту художественного музея. В его первой части в прошлом году барнаульцы могли увидеть выставку Ван Гога. «Клод Моне. Век импрессионизма» — продолжение сотрудничества с компанией «Арт-экспо».

Картины выполнены в технике жикле. Это высокоточная струйная печать на натуральном холсте, которая полностью воссоздает шедевры, воспроизводит мельчайшие нюансы цвета и светотени, передает характер и фактуру мазка. Высокотехнологичное оборудование способно воспроизвести 16 миллионов цветов.

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