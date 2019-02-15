В Барнауле открылся большой книжный фестиваль

Экспозиция состояла из 616 книг. За последние четыре дня выставка увеличилась до 759 книг, выпущенных более чем 300 издательствами края.
Организаторы отмечают, что скорее всего, в ходе фестиваля экспозиция удлинится еще на пару стеллажей: заинтересованные авторы и издатели дополнят выставку своими трудами. В этом году в экспозиции также представлены и книги из Республики Алтай.
Также в этом году сменился фирменный стиль фестиваля. Его автор — арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Шелепов. В основе графического сюжета — книга, поставленная «домиком». С буквы, А начинается алфавит и слово «Алтай». Обаятельная книжная деталь — закладка ляссе. Эти образы воплотились в лаконичный символ.
Фестиваль продлится до конца марта. Любителей книг ждут встречи с учеными, писателями и поэтами, презентации новых изданий и другие «книжные» события.
16 февраля в 15:00 известный барнаульский драматург и психиатр Александр Строганов представит в «Шишковке» свою книгу «Стравинский», которая в 2019 году вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер».