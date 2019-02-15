Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 февраля -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В Барнауле открылся большой книжный фестиваль

В библиотеке им. Шишкова открылся ежегодный фестиваль книги «Издано на Алтае». Здесь презентовали все издания, увидевшие свет в 2018 году.

Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год.
Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Экспозиция состояла из 616 книг. За последние четыре дня выставка увеличилась до 759 книг, выпущенных более чем 300 издательствами края.

Организаторы отмечают, что скорее всего, в ходе фестиваля экспозиция удлинится еще на пару стеллажей: заинтересованные авторы и издатели дополнят выставку своими трудами. В этом году в экспозиции также представлены и книги из Республики Алтай.

Также в этом году сменился фирменный стиль фестиваля. Его автор — арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Шелепов. В основе графического сюжета — книга, поставленная «домиком». С буквы, А начинается алфавит и слово «Алтай». Обаятельная книжная деталь — закладка ляссе. Эти образы воплотились в лаконичный символ.

Логотип фестиваля &quot;Издано на Алтае&quot;.
Логотип фестиваля «Издано на Алтае».
Библиотека им. Шишкова.

Фестиваль продлится до конца марта. Любителей книг ждут встречи с учеными, писателями и поэтами, презентации новых изданий и другие «книжные» события.

16 февраля в 15:00 известный барнаульский драматург и психиатр Александр Строганов представит в «Шишковке» свою книгу «Стравинский», которая в 2019 году вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость