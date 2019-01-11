В Барнауле пройдет чемпионат по чтению без правил «Открой рот»

19 января в Барнауле пройдет этап чемпионата по чтению вслух без правил «Открой рот». К участию приглашают всех, кому больше 18 лет, других ограничений нет. Участие в чемпионате бесплатное. Главное — зарегистрироваться на сайте .

Соревнование состоит в том, что участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты. Жюри, в состав которого входят известные журналисты, литературные театральные деятели и медийные лица, оценивают технику и артистизм чтения. Победителем становится набравший больше баллов.

Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух — лотерея, и интрига сохраняется до самого конца. Может достаться классика или сложновыговариваемое произведение ультрасовременного автора.

Победитель получает в подарок приз от партнера чемпионата — издательства Ad Marginem. Кроме того, победитель отборочного этапа в Барнауле проходит в следующие и поборется за звание чемпиона России по чтению вслух в Москве. Организаторы обещают «славу, почет, призы и интервью как у звезды».

Чемпионат «Открой рот». vk.com/otkroyrot.

В тот же день, 19 января, в 15:00 в библиотеке Шишкова пройдет чемпионат по чтению вслух для старшеклассников «Страница 19», отборочные туры которого уже состоялись в Барнауле в 20 учебных заведениях. В новом сезоне партнерами выступили Школа-студия МХАТ, филологический факультет МГУ и Всероссийский конкурс «Книгуру». В проекте участвует 41 регион России, а прогнозируемое количество участников превысит 100 тыс. человек.

В финале выберут школьника, который представит Барнаул на финале в Москве.

Взрослый отборочный тур «Открой рот» пройдет в Доме актера на Алтае на ул. Л. Толстого, 31. Начало в 18:00.

Что такое «Открой рот»

Чемпионат по чтению вслух на русском языке придумали в 2011 году в Новосибирске в лавке «Собачье сердце». Судьями отборочных туров в разное время были Владимир Познер, посол Великобритании в России Лори Бристоу, писатель Александр Снегирев. В сезоне 2018−2019 «Открой рот» пройдет более чем в 200 городах России, в Париже, Страсбурге, Лондоне и др. Финал Чемпионата состоится летом 2019 года в Москве. Подробности на официальном сайте «Открой рот».