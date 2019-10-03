В Барнауле сняли фильм о молодых художниках

В сети опубликовали 25-минутный документальный фильм о барнаульских художниках, которые придумали проект « Аз.Арт.Сибирь » и принимали в нём участие с 2005 по 2019 годы. 11 живописцев, графиков и скульпторов показали свои мастерские, рассказали, как и почему они пришли к искусству и что им даёт «Аз.Арт».

В съемках приняли участие молодые барнаульские авторы — аэрограф Иван Ильющенко, графики Юрий Гребенщиков и Иван Быков, культуролог Лидия Рыжова, скульптор Иван Мозговой. О том, как в Барнауле появилась выставка «Аз.Арт.Сибирь», рассказали известные в Сибири художники — Николай Зайков, Денис Октябрь, Дмитрий Петренко и Екатерина Дёмкина.

Кроме того, о барнаульской биеннале высказались мэтры — народный художник России Павел Никонов и первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин.

Справка

«Аз.Арт.Сибирь» — это масштабная биеннале молодых живописцев, графиков, скульпторов и дизайнеров, которую алтайский «Союз художников» устраивает уже 13 лет. В «Аз.Арт. Сибирь — 2019» приняли участие 278 авторов со всех регионов Сибири, в том числе 75 — из Алтайского края. В этом году выставка впервые проводилась с использованием гранта президента РФ, что позволило авторам проекта создать особенное экспозиционное пространство и присудить денежные премии победителям.