В программе концерта знаменитые рождественские и новогодние джазовые хиты, такие как «Let it snow», «Jingle bells», «White Christmas», «Rockin around the christmas tree» и т.д. Отличная идея весело и душевно отпраздновать старый новый год и зарядиться позитивом на предстоящий год. 100% живой звук от Андрея Земскова и Джаз комфорт бэнд.

Стоимость билета от 300 руб.*

