В Молодежном театре Алтая поставили «Бойцовский клуб»

МТА показал спектакль драму по роману Чака Паланика «Бойцовский клуб». Его поставил режиссер из Санкт-Петербурга Максим Соколов. Это история обычного клерка Джека, у которого больше нет сил существовать.

Он заперт в ловушке собственного сознания, он хочет изменить свою жизнь, но боится. В какой-то момент он начинает битву с самим собой и обстоятельствами, вступая в бойцовский клуб, где каждый может подраться просто так.

«Бойцовский клуб» показывают в МТА показывают с ограничением 18+. На самом деле это скорее 30+ - история обо всех, кто так хотел стать героем, но не получилось, кто погряз в вещизме и рутинной, вынужденной работе, кто втайне мечтает взорвать свою квартиру и пустить пулю в лоб ненавистному боссу.

Соколов выбрал жанр, в котором редко работают в драматических театрах, — пластическую драму. Она предполагает игру всем телом от макушки до пят. Физически актеры МТА превзошли сами себя: большую часть спектакля они скачут по сцене в тяжелых и неудобных костюмах.

Спектакль острый как вскрытая консервная банка. Когда зритель поймет, что это про него (а это произойдет минут через пять после начала), то где-то внутри у него будет немного саднить. Не считая оранжевого подъемника, «Бойцовский клуб» монохромен, с вкраплениями телесного цвета. И это позволяет зрителю сосредоточиться на действии. Причем, визуальных эффектов в спектакле предостаточно.

Спектакль громкий, кричат там почти все. А как не кричать, если ты вконец отчаялся. Вместе с героем зритель отправляется в путешествие к потаенным уголкам своей души, где есть место плохо скрываемой агрессии и грубости.

МТА в очередной раз вышел за рамки привычного, сделал то, чего еще никогда не было в Барнауле. Спектакль покажут 31 мая. Тем, кто не успел купить билеты, придется ждать до следующего сезона. За билеты тоже приходится сражаться.