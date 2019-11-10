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Культура

В Москве запретили показывать спектакль по мотивам «Чиполлино»

Спектакль, созданный по мотивам повести Джанни Родари «Чиполлино», запретили к показу на фестивале любительских театров в Москве, сообщает URA.RU.

Спектакль "Приключения Чиполлино".
Спектакль "Приключения Чиполлино".
Максим Наземцев

Спектакль Московского Лианозовского театра прошел отбор на участие в XVI Международном театральном фестивале любительских театров «Молодые-молодым». Однако в период проведения фестиваля директор ЦК «Сцена» Анжелика Петрова позвонила одному из создателей спектакля Александру Таттари и сообщила, что показ запрещен.

Художественный руководитель театра Надежда Егорова сообщила, что написала официальный запрос организаторам фестиваля с целью прояснить ситуацию, ответа пока не было.

Также известно, что с афиши на официальном сайте фестиваля убрали название запрещенного спектакля.

Коллектив театра не станет убирать спектакль из своего репертуара и продолжит играть его на своей сцене.

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