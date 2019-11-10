В Москве запретили показывать спектакль по мотивам «Чиполлино»

Спектакль Московского Лианозовского театра прошел отбор на участие в XVI Международном театральном фестивале любительских театров «Молодые-молодым». Однако в период проведения фестиваля директор ЦК «Сцена» Анжелика Петрова позвонила одному из создателей спектакля Александру Таттари и сообщила, что показ запрещен.
Художественный руководитель театра Надежда Егорова сообщила, что написала официальный запрос организаторам фестиваля с целью прояснить ситуацию, ответа пока не было.
Также известно, что с афиши на официальном сайте фестиваля убрали название запрещенного спектакля.
Коллектив театра не станет убирать спектакль из своего репертуара и продолжит играть его на своей сцене.