В России выпустят неизвестный альбом группы «Кино»

В Санкт-Петербурге издадут неизвестный альбом группы «Кино», который называется «Любовь — это не шутка». Песни Виктора Цоя записаны в 1986 году, однако музыкантам они не очень понравились, поэтому их не тиражировали.

Часть композиций уже известна широкой публике — они вышли в сборнике «Неизвестные песни Виктора Цоя».

Записи «Любовь — это не шутка» полностью восстановили на звукозаписывающей студии. Альбом издадут на отдельном носителе. Он будет доступен в формате CD, винила и компакт-кассеты.

Кроме этого готовятся к изданию все оригинальные версии альбомов «Кино». Они выйдут в задуманном изначально виде и получат дополнения — различные студийные и концертные раритеты. Музыканты решили доделать несколько незавершенных при жизни Виктора Цоя треков.