«Время подошло»: Виктор Томенко рассказал, когда обновят краеведческий музей

Реконструкция Алтайского краеведческого музея стартует в 2020 году, заявил на «Музейной ночи» 18 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Из бюджета края на работы уйдет более 300 млн рублей, но на то есть необходимость, отметил глава региона.

По мнению губернатора, планы по реконструкции краеведческого музея очень актуальны. Прохождение экспертизы проектно-сметной документации подходит к завершению. Реконструкцию планируется начать в следующем году.

«Наверное, краевому бюджету это обойдется более чем в 300 миллионов рублей, но время подошло, необходимость такая есть», — цитирует Виктора Томенко пресс-служба краевого правительства.

Напомним, здание краеведческого музея на ул. Ползунова, 39 в Барнауле ждет масштабная реконструкция и пристройка нового корпуса. Историческую часть полностью отдадут под экспозиции, все технические помещения оттуда выведут, рассказывали altapress.ru авторы проекта обновленных экспозиций, архитекторы Максим Максименко и Дмитрий Индюков.

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О реконструкции краеведческого музея заявляли еще в 2012 году, когда губернатор Александр Карлин подписал концепцию «Барнаул — культурная столица юга Сибири». Однако в последние годы финансирование шло на другой музейный объект — Государственный художественный музей

Что планируется сделать?

1. Снести «диссонирующие» одноэтажные пристройки.

2. Построить новое двухэтажное здание во дворе, чтобы расширить площади под экспозиции до 1 тыс. кв. метров. В нем — установить лифт.

3. Организовать парковку для гостей и сотрудников на территории музея «в связи со стесненностью улицы Ползунова». Общая площадь участка — 8,1 тыс. кв. метров, то есть чуть меньше 1 гектара. Здесь же предусмотреть место для высадки пассажиров из автобуса.

4. Сохранить каменное ограждение и ворота, выходящие на улицу Ползунова.

5. Установить в историческом здании окна и двери «в соответствии с историческими аналогами». Входные двери — из натурального массива дерева, внутренние — шпонированные.

6. Отреставрировать и воссоздать штукатурный слой и архитектурные элементы.

7. Заменить все сети в связи с «их крайней изношенностью».

Алтайский государственный краеведчески музей был основан в 1823 году по инициативе Фридриха Геблера и Петра Фролова. Здание — памятник архитектуры, истории и культуры середины XIX века.