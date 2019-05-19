«Время подошло»: Виктор Томенко рассказал, когда обновят краеведческий музей

По мнению губернатора, планы по реконструкции краеведческого музея очень актуальны. Прохождение экспертизы проектно-сметной документации подходит к завершению. Реконструкцию планируется начать в следующем году.
«Наверное, краевому бюджету это обойдется более чем в 300 миллионов рублей, но время подошло, необходимость такая есть», — цитирует Виктора Томенко пресс-служба краевого правительства.
Напомним, здание краеведческого музея на ул. Ползунова, 39 в Барнауле ждет масштабная реконструкция и пристройка нового корпуса. Историческую часть полностью отдадут под экспозиции, все технические помещения оттуда выведут, рассказывали altapress.ru авторы проекта обновленных экспозиций, архитекторы Максим Максименко и Дмитрий Индюков.
О реконструкции краеведческого музея заявляли еще в 2012 году, когда губернатор Александр Карлин подписал концепцию «Барнаул — культурная столица юга Сибири». Однако в последние годы финансирование шло на другой музейный объект — Государственный художественный музей
Что планируется сделать?
1. Снести «диссонирующие» одноэтажные пристройки.
2. Построить новое двухэтажное здание во дворе, чтобы расширить площади под экспозиции до 1 тыс. кв. метров. В нем — установить лифт.
3. Организовать парковку для гостей и сотрудников на территории музея «в связи со стесненностью улицы Ползунова». Общая площадь участка — 8,1 тыс. кв. метров, то есть чуть меньше 1 гектара. Здесь же предусмотреть место для высадки пассажиров из автобуса.
4. Сохранить каменное ограждение и ворота, выходящие на улицу Ползунова.
5. Установить в историческом здании окна и двери «в соответствии с историческими аналогами». Входные двери — из натурального массива дерева, внутренние — шпонированные.
6. Отреставрировать и воссоздать штукатурный слой и архитектурные элементы.
7. Заменить все сети в связи с «их крайней изношенностью».
Алтайский государственный краеведчески музей был основан в 1823 году по инициативе Фридриха Геблера и Петра Фролова. Здание — памятник архитектуры, истории и культуры середины XIX века.