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Вторая «Матильда»: в России не утихают страсти по поводу фильма о блокадном Ленинграде

Члены Союза кинематографистов России выступили в защиту комедии о блокадном Ленинграде «Праздник». Ранее против картины высказался депутат Госдумы Сергей Боярский, назвав ее «кощунством и позором».

Блокадный Ленинград.
Блокадный Ленинград.
altairegion22.ru.

Между тем, по мнению Гильдии киноведов и кинокритиков, в указанной выше кинокартине нет никакого глумления над историческим событием, фильм посвящен другому.

«Только суд имеет право устанавливать нарушение законодательства РФ тем или иным фильмом, а также решать вопрос о выпуске спорных произведений в прокат», — цитирует авторов обращения Regnum.

Напомним, оскандалившаяся картина «Праздник» вызвала бурю возмущения среди общественности, причиной тому стал тот факт, что в фильме искажается историческая действительность.

Кроме того, общественности не понравился сюжет и жанр картины. Сюжет предполагаемого фильма разворачивается в новогоднюю ночь в блокадном Ленинграде. Некая семья, находящаяся «на особом положении», отмечает праздник с изобилием угощений, к ним в гости приходят разные люди. Жанр заявленной картины — черная комедия.

С жесткой критикой замысла авторов картины выступил депутат Госдумы Сергей Боярский. В своем твиттере он пообещал предпринять все возможное, чтобы лента не увидела свет.

Напомним, в прошлом году небывалый скандал разгорелся вокруг киноленты «Матильда». Критиковавших картину зрителей смутило обилие постельный сцен с участием императора Александра II, который в России причислен к лику святых.

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