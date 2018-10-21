Вторая «Матильда»: в России не утихают страсти по поводу фильма о блокадном Ленинграде

Члены Союза кинематографистов России выступили в защиту комедии о блокадном Ленинграде «Праздник». Ранее против картины высказался депутат Госдумы Сергей Боярский, назвав ее «кощунством и позором».

Между тем, по мнению Гильдии киноведов и кинокритиков, в указанной выше кинокартине нет никакого глумления над историческим событием, фильм посвящен другому.

«Только суд имеет право устанавливать нарушение законодательства РФ тем или иным фильмом, а также решать вопрос о выпуске спорных произведений в прокат», — цитирует авторов обращения Regnum.

Напомним, оскандалившаяся картина «Праздник» вызвала бурю возмущения среди общественности, причиной тому стал тот факт, что в фильме искажается историческая действительность.

Кроме того, общественности не понравился сюжет и жанр картины. Сюжет предполагаемого фильма разворачивается в новогоднюю ночь в блокадном Ленинграде. Некая семья, находящаяся «на особом положении», отмечает праздник с изобилием угощений, к ним в гости приходят разные люди. Жанр заявленной картины — черная комедия.

СМИ сообщают о готовящемся комедийном фильме о блокаде Ленинграда. Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему - уже кощунство и позор. Надеюсь, что воплотить её в жизнь не удастся. Как петербуржец, сделаю всё от меня зависящее. — Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) 13 октября 2018 г.

С жесткой критикой замысла авторов картины выступил депутат Госдумы Сергей Боярский. В своем твиттере он пообещал предпринять все возможное, чтобы лента не увидела свет.

Напомним, в прошлом году небывалый скандал разгорелся вокруг киноленты «Матильда». Критиковавших картину зрителей смутило обилие постельный сцен с участием императора Александра II, который в России причислен к лику святых.