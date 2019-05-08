Зайчики и мертвецы. В Барнауле открылась выставка «фольклорной» графики Натальи Дрилевой

Галерея «Республика ИЗО» представила работы Натальи Дрилевой в экспозиции «Навий день». Это седьмая персональная выставка одной из самых интересных молодых художниц Барнаула.

Заколдованный клубок

Искусствоведы высоко оценивают графические образы Натальи. Почти все они берут начало в фольклорных традициях: веселые и страшные древние предания — предмет исследования художницы.

При этом волшебные птицы, лесные звери и десятки самых разных чудовищ в ее картинах так ловко переплетаются с иллюстрациями к современной прозе и поэзии, что невозможно найти границу. Все это наполнено многими символами, настолько древними, что, кажется, видел их в прошлой жизни.

Запутывает зрителя и манера изображения: графические линии Натальи Дрилевой как будто завязаны в клубок — единую метафору. К картинам хочется подойти ближе и смотреть на них до тех пор, пока не найдешь торчащий конец нитки, чтобы потянуть за него и аккуратно распутать всю эту повествовательную пряжу.

Графика Натальи Дрилевой. Из архива автора.

Гамаюны и Гарсия Лорка

Наталья Дрилева создавала живописные работы, учась в художественной школе. А с 2011 года пристрастилась к графике. Фольклорные мотивы появились в ее творчестве, когда она поступила в АГИК и стала изучать народную художественную культуру.

Героями сказочных произведений Натальи стали «всякие гамаюны» и другие диковинные птицы, лисы, мыши и козы. А в последнее время и зайцы. «Это потому, что мы недавно за „Лентой“ встретили зай­ца, — говорит художница. — И я решила рисовать их».

Она соединяла городецкую и мезенскую роспись в единый мотив. Сначала работы были черно-белыми, но затем в них появилось золото и серебро в качестве третьего нейтрального и декоративного тона.

Другая часть картинок художницы — это иллюстрации к жизни и творчеству современных писателей, поэтов и музыкантов, в том числе барнаульских. Супруг Натальи Игорь Дра и многие друзья семьи — участники нескольких концертных проектов в городе.

«Как-то раз мне удачно попал в руки сборник с переводами стихо­творений Федерико Гарсии Лорки, — говорит Игорь. — Стихи мне понравились, и я проникся настолько, что соединил их с мелодией. Так, „Сад в марте“ и „Солеа“ были сложены в одну песню „Яблоня“, которую я часто исполняю».

Графика Натальи Дрилевой. Из архива автора.

Поминальный день

Работы художницы барнаульцы уже могли видеть на выставках «Сказки на ночь» и «Заколдованный лес». Дополнив их новыми картинами, Наталья долго гастролировала по арт-пространствам Новосибирска.

Из новых работ — «Ладушки», написанная по детской присказке. «Все ее помнят: „Ладушки, ладушки, где были?“ — „У бабушки“. — „Что ели?“ — „Кашку“. — „Что пили?“ — „Бражку“. Если посмотреть на игру с фольклорной точки зрения, то бабушка — это собирательный образ умерших предков, а кашка и бражка — поминальная еда, — говорит Наталья. — Это игра о том, как дети ходили на кладбище».

2 мая — день, когда открылась выставка, — традиционный славянский праздник поминовения усопших. Он так и назывался «Навий день». С этого дня начиналось посещение могил, где выполнялись обряды и жертвоприношения.

Графика Натальи Дрилевой. Из архива автора.

Оторваться нельзя

Из-под колес телеги торчат кошачьи лапы или коровьи копыта, с картинами Натальи Дрилевой можно играть в «найди лису». Каждое из произведений — дверь в другой мир. Ведет она, например, к гробу, стоящему в избушке, где танцует коза. Или совсем в темную чащу с мухоморами.

Глядя на картины Натальи Дрилевой, большинство зрителей испытывает по-настоящему сказочные эмоции, когда и смотреть страшно, и оторваться нельзя.

Сама Наталья говорит, что не хочет никого напугать, и мертвые предки, живущие в заколдованных лесах, — это просто часть жизни.

Выставка будет работать до 1 июня. Цена билета: 25−50 рублей.