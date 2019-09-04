Знаменитый оператор снял короткометражное кино в Алтайском крае

В Алейском районе прошли съемки короткометражного художественного фильма «Одни». Режиссером стала Олеся Андриевская, победительница питчинга Шукшинского кинофестиваля-2019, а оператором выступил Алишер Хамидходжаев, известный работами с Алексеем Германом-младшим и Валерией Гай Германикой.

В плену у тети

По сюжету героине истории Кате 12 лет. Недавно умерла ее мама, и Кате вместе с отцом Иваном пришлось переехать из города, где они много лет прожили, в деревню к старшей сестре отца Татьяне.

Татьяна — одинокая женщина, не привыкшая сидеть без работы. «Отбившуюся от рук» Катю она всячески стремится привлечь к своим делам и заботам, а Ивана подбивает поехать с мужиками на вахту, так как в деревне работы нет. Катя с недоверием наблюдает за действиями отца и протестует против теткиного уклада.

Актеры и роли

Экспедиция съемочной группы в Алейский район длилась пять дней, в течение которых были отсняты 20 запланированных сцен в локациях сел Боровское и Савинка.

Проект на всех стадиях от подготовки до постпродакшна поддерживает Молодежный центр кинематографистов Алтая.

Главные роли исполнили не имеющие профессионального опыта актеры из Барнаула Катя Марченко и Арсений Трухманов. В роли тетки снялась ведущая актриса краевого театра драмы Лена Кегелева. Предполагаемый хронометраж ленты — 25 минут.

Все наши

«Уникальность проекта в том, что вообще вся съемочная группа в составе 20 человек — жители и уроженцы Алтайского края», — говорит директор центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин.

Режиссер картины Олеся Андриевская родилась в селе Боровском, где и прошли основные съемки. Она уехала из Барнаула в Санкт-Петербург, но вернулась, чтобы снимать кино на родине.

Оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев с супругой живет в Бобровке. Он — самый титулованный участник съемочной группы. На его счету фильмы «Звезда», «Все умрут, а я останусь», «Антон тут рядом», «Бумажный солдат» (приз Венецианского фестиваля-2008, премия «Ника»), Жить (премия кинофестиваля «Кинотавр» и премия «Белый слон» за лучшую операторскую работу), «Война Анны» (премия «Белый слон», номинации на премии «Золотой орёл», «Ника» и «Белый квадрат»).

Шукшинский питчинг

Сценарную заявку короткометражного фильма «Одни» признали лучшей на III питчинге проектов молодых кинематографистов, который прошел 24 июля на Шукшинском фестивале. По решению экспертного жюри Олеся Андриевская получила 500 тыс. рублей от Фонда президентских грантов на реализацию проекта.

По словам жюри, Андриевской удалось победить «синдром Шукшина», сделать сельскую тему в кино новой и интересной.

«Здесь есть Шукшин, — сказал на питчинге директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин. — Есть и рассказ у Василия Макаровича с таким названием — старики остались одни, у них не было детей. И в этом фильме тоже показано, как важно быть не одним, как тяжело терять близких».