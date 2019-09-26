Звезды Евгений Миронов и Чулпан Хаматова прилетели в Барнаул на театральный фестиваль Шукшина

25 и 26 сентября в Барнаул прилетели артисты московского Театра Наций — участники театрального фестиваля Шукшина «Здравствуйте, люди!». Среди них — знаменитые артисты Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. В аэропорту их встретили оргкомитет фестиваля и представители управления по культуре.

О прибытии столичных гостей сообщили в группе театра драмы. Звезд встретили с хлебом-солью. Евгения Миронова из аэропорта сопровождала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

26 сентября в 18:30 Театр Наций покажет спектакль «Рассказы Шукшина» в постановке режиссера Алвиса Херманиса. Билеты были раскуплены еще летом, сообщает управление по культуре.

Замысел «Рассказов Шукшина» родился у режиссера после посещения Сросток в 2008 году. А уже через год спектакль был показан на сцене театра драмы. Спустя 10 лет барнаульцы смогут еще раз вживую увидеть эту постановку.

Театральный фестиваль «Здравствуйте, люди!», посвященный 90-летию Шукшина, проходит в Барнауле с 18 по 26 сентября. На сцене театра драмы уже выступили 6 театров из краевой столицы, Москвы, Новокузнецка, Омска и Твери. Театр Наций покажет заключительный спектакль.