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Актриса Светлана Светличная из-за «неблагодарных» родственников решила подарить свою квартиру соседям

Советская и российская актриса Светлана Светличная решила подарить свою квартиру соседям, потому что родственники, по ее словам, недостойны наследства, пишет Lenta.

Светлана Светличная.
Светлана Светличная.
www.pure-t.ru.

«Я хочу подарить свою квартиру соседям. Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша не благодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решили: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — сказала она.

Также актриса добавила, что ничего не завещает своим родным, которые, по ее мнению, «недостойны такого подарка». Светличная призналась, что не хочет, чтобы родственники навещали ее в больнице.

26 ноября Светлана Светличная была госпитализирована. Актриса жаловалась на боли в голове и общую слабость. Она отдала соседям своего черного кота по кличке Фил. По словам Светличной, ее соседка — замечательная девочка, которая «позаботится о коте».

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