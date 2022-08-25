Бывшая участница группы «ВИА Гра» лишилась бизнеса в России

Через ИП артистка получала гонорары за концерты, а также занималась рекламой.

Ликвидация бизнеса связана с тем, что у исполнительницы закончился вид на жительство в России. Седокова является гражданкой Украины, напоминает Газета.Ru.

Певице грозит депортация из РФ, утверждает издание. Никаких заявлений по поводу спецоперации Седокова не делала.

Анна Седокова была в «золотом составе» популярной группы «ВИА Гра» и являлась основной вокалисткой (с 2002 по 2004 годы).

В 2019 году она побывала в Яровом с ночным концертом. По словам исполнительницы, она так устает, что даже спит в самолете с косметикой.

Ранее располневшую певицу Анну Седокову высмеяли за слишком откровенный наряд.