Бритни Спирс. Как икона 2000-х пропала с «радаров» и за что долгие годы «билась» с родным отцом

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Как произошло «падение» звезды?

В 2004 году Спирс вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В 2005-м у пары родился сын Шон, еще через год — сын Джейден Джеймс.

Еще до рождения второго ребенка материнские способности Бритни ставили под сомнение. Одни раз певицу заметили за рулем автомобиля со старшим сыном на коленях. Во второй она держала в руках не только ребенка, но и стакан.

В феврале 2007-го селебрити провела ночь в реабилитационной клинике для наркоманов. Затем она скандально побрилась налысо.

В 2008 году полиция обнаружила Бритни пьяной в ее доме, где находились и сыновья. На следующий день суд лишил ее родительских прав. Опеку над детьми передали Федерлайну.

Бритни Спирс вновь определили в психиатрическую клинику, а опеку над ней передали ее отцу.