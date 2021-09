Бритни Спирс. Как икона 2000-х пропала с «радаров» и за что долгие годы «билась» с родным отцом

2

Музыкальная карьера Спирс

Бритни Спирс мечтала стать певицей с детства. В 8 лет она поучаствовала в кастинге детской телепередачи «Клуб Микки Мауса» и с организаторами проекта начала путь на музыкальный пьедестал.

В 1998-м восходящая звезда подписала контракт с компанией «Jive Records» и поехала на студию звукозаписи в Стокгольм. Раскруткой ее творчества занялся продюсер Мак Мартин. Он же предложил девушке исполнить культовую песню «Hit Me Baby One More Time».

Вскоре Бритни записала и альбом «Oops… I Did It Again». Он появился в продаже в мае 2000 года и тоже покорил хит-парады.