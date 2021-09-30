Бритни Спирс. Как икона 2000-х пропала с «радаров» и за что долгие годы «билась» с родным отцом

Бритни Спирс родилась 2 декабря 1981 года в городе Маккомб (штат Миссисипи). Мама маленькой Бритни, Линн Айрен Бриджес, работала учителем начальных классов и тренером по аэробике. А отец Джеймс Парнелл Спирс был инженером-архитектором.
Родители поддерживали увлечения дочери и развивали ее таланты. Так, большое внимание уделялось художественной гимнастике — юная Спирс неоднократно участвовала в региональных соревнованиях.
Бритни Спирс мечтала стать певицей с детства. В 8 лет она поучаствовала в кастинге детской телепередачи «Клуб Микки Мауса» и с организаторами проекта начала путь на музыкальный пьедестал.
В 1998-м восходящая звезда подписала контракт с компанией «Jive Records» и поехала на студию звукозаписи в Стокгольм. Раскруткой ее творчества занялся продюсер Мак Мартин. Он же предложил девушке исполнить культовую песню «Hit Me Baby One More Time».
Вскоре Бритни записала и альбом «Oops… I Did It Again». Он появился в продаже в мае 2000 года и тоже покорил хит-парады.
В 2004 году Спирс вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В 2005-м у пары родился сын Шон, еще через год — сын Джейден Джеймс.
Еще до рождения второго ребенка материнские способности Бритни ставили под сомнение. Одни раз певицу заметили за рулем автомобиля со старшим сыном на коленях. Во второй она держала в руках не только ребенка, но и стакан.
В феврале 2007-го селебрити провела ночь в реабилитационной клинике для наркоманов. Затем она скандально побрилась налысо.
В 2008 году полиция обнаружила Бритни пьяной в ее доме, где находились и сыновья. На следующий день суд лишил ее родительских прав. Опеку над детьми передали Федерлайну.
Бритни Спирс вновь определили в психиатрическую клинику, а опеку над ней передали ее отцу.
На протяжении 13 лет Джеймс Спирс внимательно контролировал жизнь и финансы дочери. Бритни же продолжала выпускать альбомы, выступать и зарабатывать. Тогда поклонники заявили, что певица находится под опекой не по доброй воле.
Звезда и сама выступала в суде с требованиями прекратить опеку. Она также заявляла о жестокости со стороны менеджеров и психотерапевта.
Адвокат Бритни Мэтью Розенгарт во время одного из заседаний и вовсе назвал Джеймса Спирса «жестоким, токсичным и оскорбительным человеком».
В начале сентября отец поп-исполнительницы подал ходатайство о прекращении опекунства над дочерью, сообщает «Lenta.ru». В заявлении, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса, он указал, что Бритни Спирс «имеет право на то, чтобы суд всерьез пересмотрел вопрос о необходимости сохранения опекунства».
Впоследствии, суд отстранил Джеймса от опеки. Однако за финансовое благополучие Бритни пока продолжит отвечать бухгалтер Джон Забел.