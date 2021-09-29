Популярный блогер Slava Marlow планировал поступать в барнаульский вуз

«Я хотел куда-то поступить на заочку, чтобы только ездить и сдавать экзамены, и чтобы это было связано с моим родом деятельности. В Новосибирске ничего связанного с музыкой в плане инженерии не было. Звукорежиссура в Барнауле — самое ближайшее», — цитирует блогера сайт «КП».
Поддавшись на уговоры друга, он в итоге решил поехать в Санкт-Петербург, где поступил в институт кино и телевидения на специальность «Продюсер кино и телевидения».
Ранее другой герой Дудя, стендап-комик Сергей Орлов, упомянул в интервью барнаульский ресторан Damiani, как одно из лучших мест общепита в России.