Стало известно, за сколько Лобода готова выступать для россиян

Крапивина рассказала, сколько стоят корпоративы с участием Лободы. При этом она уточнила, что знаменитость не выступает в России.
«Если в Дубае, без проблем, конечно. Гонорар у нас стандартно 70 тыс. евро на корпоративные мероприятия», — подчеркнула пресс-секретарь.
По словам Крапивиной, команда Лободы работает в ресторанах и банкетных залах. Однако иногда праздник подразумевает уединенную компанию — артистка выступает «прямо перед заказчиком».
Ранее Лободу и Сердючку включили в список лиц, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет.