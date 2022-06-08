8 июня
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Стало известно, за сколько Лобода готова выступать для россиян

Светлана Лобода готова выступать для россиян на корпоративах в Дубае. Об этом «Известиям» заявила представитель певицы Нателла Крапивина.

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

Крапивина рассказала, сколько стоят корпоративы с участием Лободы. При этом она уточнила, что знаменитость не выступает в России.

«Если в Дубае, без проблем, конечно. Гонорар у нас стандартно 70 тыс. евро на корпоративные мероприятия», — подчеркнула пресс-секретарь.

По словам Крапивиной, команда Лободы работает в ресторанах и банкетных залах. Однако иногда праздник подразумевает уединенную компанию — артистка выступает «прямо перед заказчиком».

Ранее Лободу и Сердючку включили в список лиц, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет.

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