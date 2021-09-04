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Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии и куда потратит президентские 10 тысяч

Певец Юрий Лоза признался, что получает пенсию 16 тыс. рублей, а единоразовая выплата в 10 тыс. по поручению президента Владимира Путина станет значительной прибавкой.

Юрий Лоза.
Юрий Лоза.
vk.com/nomoiplot

Об этом исполнитель и автор хита «Плот» говорил в эфире «Вечерней Москвы». Певец не живет только на пенсию — среди его источников доходов гонорары за статьи и роялти за прослушивание музыки.

На полученные 10 тыс. рублей он планирует купить фрукты, овощи или одежду. Примерно таких же денег стоит заправить машину для поездки на море, заключил артист.

«Если бы я получал 16 миллионов, это бы не имело значения. Но моя пенсия — 16 тысяч», — сказал он.

Юрий Лоза рассказывал, что его базовая пенсия составляла и вовсе 9 тыс. руб., однако в тот раз он добился повышения выплат до 12 тыс. рублей.

Ранее Лоза пытался доказать, что Земля плоская.

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